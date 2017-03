Mulher morre e sete pessoas ficam feridas em acidente em Santa Cruz do Sul

Trânsito

Uma mulher morreu e sete pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito, na noite de sexta-feira, na BR-471, em Santa Cruz do Sul. Foi uma colisão entre um Gol, com placas de Santa Cruz, e uma caminhonete D20, de Dom Feliciano.



As informações são da Rádio Gaúcha. O acidente ocorreu por volta das 21h na altura do quilômetro 155 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o Gol entrou na rodovia e obstruiu a frente da caminhonete, ocasionando a colisão. A vítima fatal era passageira do Gol.

A identificação não foi informada. As sete pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para realização de exames no hospital de Santa Cruz do Sul.