Muro na fronteira dos EUA ameaça dividir uma tribo e suas terras ancestrais

Por: The New York Times

San Miguel, Arizona – Os telefonemas começaram logo depois que Trump assinou o decreto, tornando oficial sua promessa de construir um muro separando os EUA do México.

Verlon M. Jose, vice-presidente da Nação Tohono O'odham, cuja reserva se estende ao longo de 100 km da fronteira, falou com gente que conhecia e com gente de que nunca tinha ouvido falar, todos indignados, oferecendo os próprios corpos para impedir qualquer tipo de construção que separe o lado norte do sul da tribo, onde vivem em seis vilarejos dentro dos limites das terras ancestrais do grupo.

"Como você se sentiria se alguém chegasse na sua sala e levantasse uma parede ali, me fala?", questionou Jose em entrevista recente. Ele abre os braços, como se quisesse abraçar a terra que se estende à sua frente, um espaço inóspito pontilhado aqui e ali por saguaros e completa: "Este é o nosso lar."

O plano de Trump de construir um muro de 3.145 km do Oceano Pacífico ao Golfo do México terá que superar a fúria de seus adversários políticos e os inúmeros obstáculos financeiros, logísticos e físicos, como as cadeias de montanhas.

E tem também os 100 km que pertencem à Tohono O'odham, que sobrevive à divisão de suas terras há mais de 150 anos e encara o muro do presidente como a última indignidade.

Segundo seus integrantes, ele não só separaria as terras tradicionais da tribo nos EUA e no México, mas ameaçaria a ligação que superou todo tipo de barreira, portões, câmeras e agentes da Patrulha Fronteiriça, que acabaram se tornando parte da paisagem.

"Nossas raízes estão aqui", declara Richard Saunders, na frente de um portão fronteiriço em San Miguel, que ele e a mulher têm que atravessar, quando está aberto, para visitarem os túmulos dos avós, a 450 m dentro dos limites do México. "E ali também, do outro lado deste portão."

Os Tohono O'odham, que se autodenominam "povo do deserto", existem desde "tempos imemoriais", como Jose gosta de dizer; eles e seus antepassados foram nômades na região durante milhares de anos, em busca de água e comida nas montanhas e baixios.

Depois que a Guerra entre México e EUA e a Compra Gadsden, em 1854, definiram a fronteira de vez, a maior parte das terras da tribo ficou no que hoje é o Arizona, onde ainda controla 1,1 milhão de hectares, embora uma pequena parte esteja no atual estado mexicano de Sonora.

A tribo conta com 34 mil membros inscritos, segundo o diretor, Edward D. Manuel, sendo que metade mora na reserva do lado norte-americano, dois mil do mexicano e o resto em outros lugares onde as perspectivas de trabalho são melhores. Quem ficou tem a opção de trabalhar para o governo tribal, o Cassino Desert Diamond que lhe pertence, ou as escolas e estabelecimentos comerciais, como o Desert Rain Cafe, que serve frango glaçado com opúncia e smoothies feitos da fruta do saguaro em Main Street, Sells, a maior comunidade da reserva.

A área, aliás, é ponto de travessia popular para os que pretendem entrar nos EUA ilegalmente e um dos corredores mais movimentados do narcotráfico ao longo da fronteira, em parte porque o governo federal reforçou a segurança em outros trechos. Embora uma cerca de aço de seis metros de altura acompanhe a divisa em San Luis, do lado oeste, e Nogales, do lado leste, ali ela é muito mais permeável, isolada por pequenos postes de amarração e barreiras em "x" de 2,4 m que, em algumas áreas, está afundando por causa da erosão.

O fenômeno é um dos desafios de qualquer muro. A fronteira aqui também é dividida por montanhas e cortada por leitos de riachos secos que se transformam em rios caudalosos durante as chuvas contínuas de verão.

Os líderes de Tohono O'odham reconhecem fazer parte de uma questão crucial de segurança nacional. Relutante, a tribo permitiu que o governo federal substituísse uma cerca de arame farpado antiga por barras mais resistentes, próprias para impedir a movimentação de veículos transportando drogas do México. Cedeu dois hectares para que a Patrulha da Fronteira pudesse montar uma base com dormitórios para seus agentes e espaço para a detenção temporária de imigrantes. "O esquema deu certo; pelo menos uma vez por dia algum morador ou policial tribal dá o alerta de algum traficante indo ou vindo ou imigrante em situação difícil", conta Saunders, que é diretor de segurança pública.

Geralmente a tribo cuida dos imigrantes doentes em seu próprio hospital e paga, em média, US$2.500 pelas autópsias de aventureiros mortos em suas terras, quase sempre de desidratação. ("Foram 85 no ano passado", informa Saunders.)

O número de apreensões na reserva também caiu: de 85 mil em 2003 para 14 mil no ano passado, de acordo com o departamento de segurança pública da tribo. Apesar disso, as barreiras de veículos, instaladas em 2006, criaram novas dores de cabeça: um fazendeiro, Jacob Serapo, por exemplo, costumava buscar água para sua família e suas cabeças de gado em um poço a 91 metros de sua casa, mas que, por conta do bloqueio, ficou agora bem longe, do outro lado, no México. Por isso, ele tem que dirigir 6 km várias vezes durante a semana para chegar à outra fonte do lado norte-americano.

"Não há palavra para 'muro' na língua o'odham", conta Serapo. (E nem para "cidadania".)

As barreiras atuais têm três portões, abertos regularmente para reuniões familiares e cerimônias como o Vikita, comemorado todo verão para marcar o Ano Novo tribal, e peregrinações religiosas realizadas a 100 km da fronteira, no México. Quem mora do lado mexicano possuem cartões de autorização que permitem que visitem o norte-americano, mas não pode permanecer ali indefinidamente, nem trabalhar, muito menos deixar a reserva.

A Patrulha de Fronteira tem postos em cada uma das estradas que saem da área; em qualquer um deles um membro da tribo que for cidadão mexicano pode ser detido e deportado.

"Por causa dos direitos tribais, é bem provável que a construção de um muro no meio das terras da Nação Tohono O'odham exija aprovação do Congresso", explica Monte Mills, um dos diretores da Margery Hunter Brown Indian Law Clinic da Universidade de Montana.

"Se Trump tentar erguer o muro sem aprovação do Congresso, o projeto vai se tornar muito mais vulnerável às ações judiciais", explica Mills. Apesar disso, muitos índios veem a decisão rápida do presidente de retomar os trabalhos do oleoduto Dakota Access – que o ex-presidente Obama tinha suspendido depois dos protestos na Reserva Indígena de Standing, em Dakota do Norte – como um sinal de que o novo governo será menos sensível à soberania tribal.

Ao pôr do sol do dia 17 de fevereiro, dezenas de integrantes da tribo Tohono O'odham lotaram o espaço do Conselho Legislativo da Casa Branca, prédio em Sells que abriga a direção local, para uma reunião comunitária sobre o muro. Lá dentro, voluntários controlavam o pessoal que ia votar e dava instruções sobre como escrever cartas para a delegação do congresso estadual.

"Se erguerem um muro, o nosso povo ficará separado", dizia a organizadora April Ignacio, 34 anos, em entrevista na frente do prédio.

E levantou outra possibilidade que a encheu de terror. "Se não tivermos um muro, ao contrário dos outros trechos da fronteira, os cartéis então vão querer afunilar e passar tudo por aqui. O que isso representará para nós?".

Por Fernanda Santos