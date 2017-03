Nova vítima da violência na Capital, lista de Janot e caso Victor Ramos: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Estudante vítima de latrocínio sonhava investir em carreira esportiva

Gabryel Machado Delgado, 20 anos, morto em uma tentativa de assalto na esquina entre a Avenida Pernambuco e a Rua Ernesto Fontoura, no bairro São Geraldo, zona norte de Porto Alegre, ensinava Jiu-Jítsu em um projeto social para crianças carentes. Apesar de cursar a faculdade de Marketing, Gabryel sonhava em viajar para Dubai onde pretendia praticar a arte marcial. Padrasto do estudante, o aposentado Cesar Fernando Moraes, 58 anos, diz não acreditar mais na segurança pública: "Amanhã pode ser outro e vai ser, é o que está aí". Assista à entrevista que Moraes concedeu à Zero Hora.

2. Aumento dos assassinatos coincide com queda no número de PMs, mostra estudo

O aumento do número de assassinatos em Porto Alegre, nos últimos anos, coincide com a redução do efetivo da Brigada Militar na Capital. É o que revela um levantamento da Secretaria da Segurança Pública obtidos pelos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. O estudo, até então mantido em sigilo, sugere que cada vez que cresce o número de policiais nas ruas cai o de assassinatos (homicídios e latrocínios).

3. Veja os nomes que aparecem nos pedidos de inquérito da lista de Janot

Entregues na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), os 83 pedidos de investigação feitos pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ainda estão sob sigilo. No entanto, já se sabe alguns nomes que constam na chamada "lista de Janot". Entre eles, dois ex-presidentes, cinco ministros, os presidentes do Senado e da Câmara, além de parlamentares e ex-ministros. Confira aqui.

4. Manifestantes protestaram contra a reforma da Previdência no centro de Porto Alegre



Um ato contra a reforma da Previdência foi realizado no fim da tarde, no Centro Histórico. Após a concentração na Esquina Democrática, o grupo saiu em caminhada e seguiu até o Largo Zumbi dos Palmares. Em um caminhão de som, integrantes de sindicatos e movimentos sociais fizeram discursos.

5. Senado aprova projeto que proíbe limite de consumo na banda larga



Projeto, de autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), trata de uma emenda à lei do Marco Civil da Internet, aprovada em 2014. O tema ganhou notoriedade no ano passado, depois que operadoras disseram que passariam a usar o modelo de limite de dados na internet fixa, da mesma forma como já fazem na banda larga móvel.

6. Vice jurídico do Inter sobre o Caso Victor Ramos: "Se a lei for cumprida, o Inter joga a Série A"



Desde a reclamação colorada contra o Vitória, alegando a inscrição irregular do zagueiro Victor Ramos no Brasileirão do ano passado, a CBF e o Beira-Rio passaram a travar uma guerra. No começo do ano, o Inter foi à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, a fim de ver o Caso Victor Ramos julgado por uma instância esportiva superior à CBF e ao STJD. O julgamento ocorrerá entre abril e maio. E o Inter tem grandes esperanças de jogar a Série A, a partir de uma vitória em Lausanne (SUI). Antes disso, porém, há um sério problema doméstico a ser resolvido.

7. Em recuperação, Douglas aproveita ambiente do CT: "É bom pisar no gramado de novo"



Enfrentando os primeiros estágios da recuperação da cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado, o meia Douglas apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho no começo desta semana para matar a saudade da bola.

8. VÍDEO: confira cinco lições que "A Bela e a Fera" pode nos ensinar

Produção da Disney estrelada por Emma Watson estreia nos cinemas nesta quinta inspirada no popular desenho animado de 1991: