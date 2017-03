O que dizem universidades gaúchas sobre possível parceria com governo para manter o Jardim Botânico

Futuro incerto

A titular da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Ana Pellini, afirma que uma "comissão de transição está com incumbência de estabelecer o que é indispensável" manter após a extinção da Fundação Zoobotânica – entidade responsável pela gestão do Jardim Botânico de Porto Alegre, do Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais e do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul –, e que buscará parcerias com universidades para garantir a continuidade dos serviços.



Zero Hora procurou quatro universidades gaúchas, mas só a Uergs admitiu que pode assumir os trabalhos da fundação, desde que todo o quadro de profissionais seja mantido, justamente o contrário do previsto.



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Patrimônio Cultural e Ambiental do Rio Grande do Sul, o Jardim Botânico de Porto Alegre está com o futuro incerto desde que o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que extingue a Fundação Zoobotânica. E o temor de que a descontinuidade dos serviços resulte na perda do acervo da entidade levou o Ministério Público (MP) a mover ação judicial para exigir do governo garantias de manutenção do trabalho de preservação natural — um dever constitucional do Estado — e de tarefas exigidas por lei — como a elaboração da lista de espécie ameaçadas no RS.

Leia mais:

Perda de classificação do Jardim Botânico é certa, afirma ministério

Nos melhores jardins botânicos do país, governos bancam custeio total

Ministério Público teme loteamento do Jardim Botânico para venda

"O ideal, se houvesse recursos, era não extinguir a Fundação Zoobotânica", diz secretária estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



Confira abaixo o posicionamento das universidades procuradas por ZH.

PUCRS

Por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que "não recebeu nenhuma proposta do governo em relação à gestão ou funcionamento das fundações", mas está aberta ao "diálogo tanto em relação ao poder público quanto com outras instituições de Ensino Superior".

Uergs

Por e-mail, a reitora Arisa Araujo da Luz afirmou que, "formalmente, nunca houve contato do governo para tratar de parcerias de trabalho envolvendo o Jardim Botânico", embora a instituição tenha atividades em parceria com a Fundação Zoobotânica. Arisa acrescentou que, há dois anos, o governo chegou a um "esboço de projeto em que as duas instituições (Uergs e fundação) manteriam suas identidades jurídicas, mas passariam a atuar em conjunto", o que não saiu do papel. "A Uergs pode abraçar todas as atividades desenvolvidas pela fundação, mas somente se forem mantidos os profissionais que fazem parte do quadro da entidade. A Uergs necessita de mais pesquisadores altamente qualificados e dedicados, como os da fundação", escreveu a reitora.

UFRGS

Por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que "considera prematuro qualquer pronunciamento sobre as fundações estaduais em discussão" e ressaltou que a universidade "acompanha o desenrolar do processo e, somente a partir de decisões efetivas, avaliará como e se poderá contribuir".

Unisinos

Por e-mail, o reitor padre Marcelo Fernandes de Aquino afirmou que o posicionamento do Estado de administrar o Jardim Botânico em parceria com as universidades "é muito recente". A instituição, segundo ele, "quer conversar com as universidades de Porto Alegre" sobre o futuro do local. "Não temos nenhum dado sobre a real situação do Jardim Botânico e pensamos ser importante uma convergência das atividades de ensino, pesquisa e extensão", completou o reitor.



___________________

Por que é importante preservar?

Embora não tenha impacto imediato como questões de saúde e educação, a preservação ambiental é um direito tão essencial quantos esses dois.

É o que diz a Constituição, em seu artigo 225: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

A carta magna ainda determina que "incumbe ao poder público: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".

Além disso, alguns dos serviços realizados pelo Jardim Botânico, como a elaboração de listas de animais em extinção e de plano de manejo de unidades de conservação, são obrigações legais do Estado, previstas no Código Estadual do Meio Ambiente.