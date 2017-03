Ônibus da Capital retomam horários regulares nesta segunda-feira:  veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Rede pública volta às aulas cercada de desafios

Depois de um ano letivo tenso e que demorou a terminar – as escolas recuperaram aulas de 2016 até o final de janeiro deste 2017, devido à paralisação mais longa dos professores estaduais em 25 anos –, 2017 promete ser mais um ano atribulado na educação pública do Rio Grande do Sul. Previsão de greve, colégios em obras e os desafios de implementar o ensino integral e se preparar para a reforma do Ensino Médio são algumas das dificuldades que terão de ser enfrentadas. Tudo em meio à crise econômica e à redução dos investimentos do Estado em educação. Atenta à mobilização de professores e também de estudantes, em voga antes mesmo de o calendário deste ano ter começado oficialmente, a Secretaria Estadual da Educação afirma que está "na expectativa" para os obstáculos que terá de enfrentar, mas se prepara como pode diante das dificuldades financeiras do Estado.



2. Janot deve pedir investigação de pelo menos dois ministros de Temer

Rodrigo Janot, procurador-geral da República, deve pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito para investigar ao menos dois ministros de Michel Temer. Senadores do PMDB e do PSDB que tiveram os nome citados na delação premiada da Odebrecht também serão investigados. O procurador deve pedir, também, que haja desmembramento para instâncias inferiores de casos envolvendo políticos que não têm foro privilegiado e que foram citados no depoimento. Entre os nomes estão o dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, dos ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci, do marqueteiro João Santana além de governadores, ex-governadores e ex-parlamentares. Os nomes dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, da equipe de Temer, também estão na lista da Procuradoria-Geral da República.



3. Ônibus voltam a circular com horário normal nesta segunda-feira

Os ônibus de Porto Alegre voltaram a circular com horário normal nesta segunda-feira após o período de verão, quando 7% da oferta de veículos à população foi reduzida. A operação com tabela de horários reduzida iniciou em 26 de dezembro, com previsão de encerramento no dia 28 de fevereiro e normalização no dia 1º de março. Na semana passada, entretanto, a EPTC afirmou que iria ampliar para o dia 5 de março a tabela de horários de verão pelo reduzido número de passageiros nesta época do ano.

4. Saques do FGTS inativo começam na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira, mais de 4,8 milhões de trabalhadores que têm contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e se enquadram nas regras definidas pelo governo poderão sacar o valor depositados nessas contas. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque do saldo das contas inativas do FGTS. De acordo com o cronograma definido pelo banco, os trabalhadores com contas inativas do FGTS e que fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro poderão efetuar o saque entre os dias 10 de março e 7 de abril. Esse primeiro lote compreenderá 16% do total de pessoas com direito a fazer a retirada. Ao todo, o saldo das contas inativas é de R$ 43,6 bilhões.

5. Grêmio se prepara para primeiro confronto na Libertadores deste ano

Depois do empate no Gre-Nal, tudo é Libertadores: o Grêmio faz sua estreia na fase de grupos do torneio às 19h30min de quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela. Nesta segunda-feira, a equipe de Renato faz o único treino em Porto Alegre antes da viagem, na terça-feira. A expectativa também é pela regularização do meia Gaston Fernández - que assina com o clube por dois anos - a tempo de jogar a fase de grupos da Libertadores.



6. Inter treina antes de jogo da Copa do Brasil

O grupo colorado se reapresenta nesta segunda-feira com foco na Copa do Brasil: na quarta-feira, o Inter enfrenta a Sampaio Corrêa, às 21h45min, no Castelão. A equipe de Zago treina nesta segunda pela manhã e viaja ao Maranhão na terça-feira. Após o trabalho, o zagueiro Victor Cuesta, que assinou com o clube por quatro temporadas, será apresentado oficialmente como reforço.



7. Tempo fica aberto na maior parte do Estado nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, as instabilidades se afastam aos poucos e o Rio Grande do Sul terá a influência de uma massa de ar seco, com isso o tempo ficará aberto na maior parte do Estado. Apenas no norte, por conta da umidade vinda do continente, ou seja do inteiro do País, há chances de pancadas no final do dia, mas as pancadas devem ser isoladas e com baixos acumulados. O tempo aberto favorece a elevação das temperaturas, e o calor volta a se intensificar.



*ZERO HORA