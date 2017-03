Ônibus mais caro, pacote de Sartori parado e consulado dos EUA na Capital: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Conselho aprova aumento da passagem de ônibus para R$ 4,05

O Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) votou o valor da nova passagem de ônibus de Porto Alegre nesta terça-feira. O cálculo da tarifa, feito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ficou em R$ 4,05. Na apreciação, que teve início às 10h, 17 conselheiros se manifestaram sobre o estudo. A sugestão foi aprovada por 14 votos a três — apesar do protesto de estudantes, contrários ao aumento.



2. Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre será aberto até junho



A Embaixada confirmou que as obras do consulado na Assis Brasil estão sendo encerradas e começará uma fase de testes do sistema. O próximo passo é abrir ao público. Ainda não há data definida e nem se o agendamento começará antes. O visto poderá ser tirado em Porto Alegre por qualquer pessoa que não seja um imigrante. Se for, continuará tendo que ir para o Rio de Janeiro.

3. Assembleia aprova primeiros projetos de 2017, mas pacote de Sartori segue parado



A falta do apoio necessário a medidas consideradas "amargas" pelo Piratini, junto à expectativa de votações na Câmara Federal, fez com que as votações em plenário na Assembleia gaúcha fossem postergadas nas últimas semanas. Assim, 10 projetos protocolados em regime de urgência trancavam a pauta nessa terça-feira. Desses, três foram votados. No entanto, os mais polêmicos seguem travando a ordem do dia. Saiba mais.

4. INFOGRÁFICO: veja quanto cada município do RS gastou com diárias em 2016



Levantamento do Ministério Público de Contas (MPC) divulgado na segunda-feira pelo RBS Notícias mostra que as Câmaras de Vereadores das 497 cidades gaúchas gastaram, em 2016, R$ 14 milhões em diárias. O município campeão de gastos com viagens foi São Gabriel, cujos vereadores consumiram R$ 264 mil no ano passado. Confira no mapa os gastos de cada município gaúcho.



Foto: Arte ZH / Arte ZH

5. Estatal do RS pode fechar antes de ser privatizada

Cresceu o risco de que a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) pare antes de ser privatizada — a dispensa de plebiscito sobre o futuro da estatal gaúcha deve ser votada na Assembleia nos próximos dias. Conforme o secretário de Minas e Energia, Artur Lemos, o que a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) — única cliente da CRM — aceita pagar pelo carvão não permite manter a atividade.



6. Monumento de leão bizarro revolta classe artística em Porto Alegre

— Esse leão é horroroso, é um monstro. Tem de ser derrubado a marretada.



A avaliação do escultor José Francisco Alves, professor do Atelier Livre e autor do livro A Escultura Pública em Porto Alegre, reverbera a irritação da comunidade artística da Capital. Há cerca de três meses, um leão de concreto que atinge 2m10cm de altura foi misteriosamente instalado na Praça Jaime Telles, na esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Santana. A estátua foi comprado por R$ 1,2 mil em uma loja de enfeites para jardim, em Osório.

7. Edenílson já está em Porto Alegre e realiza exames para ser anunciado pelo Inter



Um porto-alegrense campeão do mundo é o novo reforço do Inter para a temporada. Edenílson desembarcou na manhã desta terça-feira e aguarda o resultado dos exames médicos para ser anunciado de forma oficial pela direção colorada. O Genoa aceitou liberar o volante, que pertence à Udinese, antes do término do seu contrato, em 30 de junho deste ano.



8. Bruno Rodrigo é apresentado pelo Grêmio

O Grêmio contratou Bruno Rodrigo às pressas depois da lesão nas costelas de Pedro Geromel. Apesar de estar sem ritmo por não atuar desde novembro, o defensor se disse pronto para a provável estreia — com o time reserva, ele deve jogar contra o São Paulo-RG nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Gauchão.