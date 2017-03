Operação Carne Fraca, Saint Patrick's Day e readmissão de CCs na Capital: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. PF mira gigantes do setor de alimentos e combate venda de carne adulterada

Horas depois de deflagrada, a maior operação da história da Polícia Federal colocou em xeque a qualidade dos produtos vendidos por gigantes do setor de carnes no país, apontou a participação de partidos políticos no esquema de corrupção, indicou o envolvimento de servidores públicos e deixou os consumidores sem saber o que fazer na hora de ir às compras. Veja como o consumidor pode se proteger das irregularidades na carne.

2. Milhares de pessoas lotam a Rua Padre Chagas no Saint Patrick's Day

O Saint Patrick's Day, festa de origem irlandesa celebrada nesta sexta-feira, coloriu de verde a Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. A noite de clima agradável contribuiu para que milhares de pessoas circulassem pelo tradicional endereço do bairro Moinhos de Vento, aproveitando a música e a cerveja dos bares locais.

3. Nelson Marchezan readmite CCs exonerados em Porto Alegre

Desde que assumiu, a nova administração municipal de Porto Alegre tem dado grande visibilidade às exonerações de ocupantes de cargos em comissão — os famosos CCs — com a finalidade de enxugar recursos. Bem mais discreta foi a recondução de uma parte deles, ocorrida nesta semana. Na edição de quarta-feira, o Diário Oficial de Porto Alegre anunciou o retorno ao trabalho de um conjunto de 36 CCs que haviam sido exonerados dias antes.

4. Governo do RS indica Charqueadas para receber prisão federal

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, confirmou na manhã desta sexta-feira o oferecimento de uma área de 25 hectares, aos fundos da Colônia Penal Agrícola, em Charqueadas, como a adequada a receber o presídio federal no Rio Grande do Sul. A cadeia terá capacidade para receber 220 presos.

5. Diogo Olivier: Inter deu sorte ao pegar o Corinthians na Copa do Brasil



Time de Antônio Carlos Zago enfrentará o Corinthians na quarta fase.

6. Luís Henrique Benfica: vale a pena mudar o esquema para acomodar as estrelas no time?

Até 11 de abril, Renato Portaluppi ganha tempo para fazer todas as experiências em busca do chamado time ideal.

7. "BBB 17": as chances dos gaúchos Emilly, Marcos e Ieda de chegar à final do reality show



Quase dois meses após a estreia, brothers já mostraram como jogam e que objetivos têm no programa.