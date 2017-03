Orgulho e preconceito na nova extrema direita

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

"Meu caro Sr. Douthat", afirmou a internet um dia desses. "Você sabia que a direita alternativa tomou Jane Austen para si?"

Respondi que não fazia ideia.

"Pois é", respondeu a internet; "quem disse isso foi Chronicle of Higher Education e o The New York Times".

Fiquei sem resposta.

"Você quer saber como eles roubaram a Jane Austen?", resmungou impaciente a internet.

"É você que quer me dizer. Então pode contar".

Isso foi o bastante para que ela começasse a falar.

"Meu caro, você precisa entender porque certos jovens de caráter duvidoso, não contentes em roubar 'Matrix', Taylor Swift e o meme do Sapo Pepe, agora começaram a citar o romance de Austen para servir de apoio a suas crenças racistas e sexistas; um dos piores entre esses jovens até citou uma trecho em meio a um de seus rompantes antifeministas".

"Qual é o nome dele?"

"Milo Yiannopoulos".

"Ele é casado ou solteiro?"

"Ah! É solteiro, meu caro. Com certeza! Um jovem solteiro de enorme fortuna; com muitos admiradores e palestras agendadas pelo país!"

Vejam bem, a internet é um criatura de compreensão limitada, com muitas informações à disposição e o pavio meio curto. Contudo, minha experiência de 20 anos on-line permitiu que eu compreendesse parte de seu caráter. E desta vez posso dizer que ela notou uma coisa realmente interessante; uma verdade que passa cada vez mais despercebida: muitos aspectos da cultura, alta e baixa, que antes pareciam fazer parte perene do liberalismo, agora correm o risco de ser apropriados pela direita alternativa.

Antes de Bennets, Dashwoods e Woodhouses, eram os gregos e romanos antigos. Em novembro, uma classicista chamada Donna Zuckerberg publicou um artigo angustiado sobre a afeição da direita alternativa por seu campo de estudo, convocando os colegas classicistas para observar com cuidado os sentimentos reacionários entre os novos estudiosos do mundo clássico.

A discussão a respeito de Austen e a direita alternativa é um pouco menos apocalíptica, talvez porque a própria Austen seja menos diretamente política que Platão, ou Plutarco. Ao invés disso, sua narrativa tem um ar de autoafirmação, que seus admiradores acadêmicos garantem ser impossível interpretar como qualquer outra coisa além de "racional, liberal e cheio de compaixão".

Essa é uma ideia muito comum na mente liberal – de que a grande literatura e a arte servem como vacinas contra a falta de liberalismo, e que, quando interpretada corretamente, a alta cultura oferece um argumento natural contra tudo que é cruel, hierárquico e fechado. A ideia de que, caso Mike Pence realmente prestasse atenção a "Hamilton", iria se voltar contra Donald Trump... Que a lista de leituras humanistas de Barack Obama estava, de alguma forma, em profunda contradição com os ataques de seus drones... Que se George W. Bush tivesse descoberto seu talento para a pintura mais cedo, talvez não tivesse invadido o Iraque... Esses são conceitos que podem ser rebatidos (com referências a Wagner, Céline, ou os nazistas na sala sinfônica), mas sempre parecem ressurgir.

Em parte, essas ideias perduram porque o liberalismo contemporâneo substituiu a religião pela estética, sonhando com uma empatia universal garantida pela leitura, não pela revelação. Contudo, elas também são poderosas porque as últimas gerações produziram poucos grandes artistas ou movimentos artísticos que não fossem liberais ou de esquerda. A derrota e a desgraça moral do fascismo, o fim da religião tradicional, o conservadorismo filisteu norte-americano e o estreitamento do debate pós-1989 ajudaram a forjar uma monocultura nas artes e na academia, tornando a ligação entre a literatura e o liberalismo aparentemente natural, inevitável e permanente.

Mas isso não é verdade. Apesar de tudo, nosso tempo ainda foi capaz de produzir Naipaul e Houellebecq, e todo o passado humano está aí à nossa disposição, mostrando que todas as gerações antes das recentes estão recheadas de visões estéticas e filosóficas incapazes de se conformar com as noções da esquerda contemporânea.

Portanto, do ponto de vista da atual posição cultural do liberalismo e de suas crenças na unidade estético-político, o passado pode ser um lugar muito perigoso. (Algo que a esquerda universitária sabe muito bem; daí sua cruzada pelo fim do cânone e o cuidado com certas formas de memória). E quando um movimento como a direita alternativa tenta se apropriar do passado com objetivos racistas e retrógrados, é compreensível que as pessoas se agitem – não pelo poder intelectual da apropriação, mas pela simples lembrança de que não existe nada natural ou inevitável a respeito da forma como pensamos sobre estética e política nos dias de hoje.

Jane Austen não seria meu primeiro exemplo de como o passado pode ameaçar o liberalismo (os gregos nos oferecem estudos de caso muito claros nesse sentido), mas ela não deixa de ser um bom exemplo. Só um racista estúpido seria capaz de ler um de seus romances como um libelo da supremacia branca. Contudo, a despeito de todos os argumentos sobre o fato de ela ser ou não uma Tory, ou uma radical disfarçada, boa parte de seu apelo popular reside no contraste entre o mundo social em que ela vivia e o nosso – na ideia de que o mundo de Austen era mais romântico e civilizado e que, ao nos tornarmos mais liberais e igualitários, tenhamos retornado um pouco à barbárie.

Esse sentimento, comum entre muitos leitores de Jane Austen que conheço, é um frisson reacionário, não um passo real na direção contrária ao liberalismo. Da mesma forma, a misoginia e o racismo defendidos abertamente pelos leitores da direita alternativa também não serão capazes de atrair os fãs normais de Jane Austen.

A menos, é claro, que o conservadorismo seja visto mais como um Darcy, do que como um Wickham.

Por Ross Douthat