Os Bálcãs, região de eternas tensões e conflitos

Zvecan, Kosovo – Nas montanhas cobertas de florestas ao longo da fronteira disputada entre a Sérvia e Kosovo, uma patrulha de soldados norte-americanos, sob as ordens do comando da OTAN, caminha com dificuldade na neve e na lama, de olho em um eventual contrabandista ou alguém tentando cruzar a divisa. Considerando o legado sangrento dessa área, a situação agora pode ser considerada calma, pelo menos aqui.

É lá embaixo, na Sérvia e no Kosovo, região dos Bálcãs que gerou tanto sofrimento no último século, que ódios antigos estão ressurgindo e o desassossego dá sinais de alarme. E mais uma vez é a Rússia fomentando as tensões, querendo explorar fissuras políticas em uma área que já foi considerada verdadeiro triunfo da força diplomática norte-americana, mas hoje é exemplo dos grandes desafios enfrentados pela OTAN e pela União Europeia.

"A Rússia vê o Ocidente se intrometendo em questões ali em seu quintal e Vladimir Putin quer mostrar que pode reagir à altura. Considera os Bálcãs um ponto fraco dos ocidentais e, com isso, usa a região para mostrar que tem tamanho e poderio, mesmo sem se esforçar para isso", diz Dimitar Bechev, especialista na Rússia e nos Bálcãs e diretor do Instituto Europeu de Políticas em Sofia, na Bulgária.

Quase 18 anos depois da intervenção liderada pelos EUA ter encerrado a dominação sérvia no Kosovo, as patrulhas fronteiriças fazem parte da missão mais longa da história da OTAN. Mesmo com a UE tendo feito um progresso mínimo ao definir um acordo político entre o Kosovo e a Sérvia, a presença das forças da organização mantém uma paz inquietante, com uma animosidade ainda palpável entre a minoria sérvia e a maioria albanesa do Kosovo.

Apesar disso, a instituição enfrenta seus próprios desafios, seja na forma da ambivalência de Donald Trump ou na provocação cada vez mais ousada da Rússia. Para tentar conter suas ações, enviou reforços à Polônia e aos países do Báltico, mas o envolvimento russo nos Bálcãs recebe menos atenção.

A Rússia tem laços históricos profundos com a Sérvia e se opôs veementemente à guerra da OTAN pelo Kosovo, em 1999. Depois de uma campanha de bombardeios liderada pelos norte-americanos, os sérvios perderam o controle da região, mas continuam a dar apoio aos que vivem ali, jurando jamais reconhecer a soberania kosovar, pois consideram a área berço de sua nação e da fé cristã ortodoxa. Putin continua a apoiar tanto a Sérvia como os sérvios que vivem na Bósnia e Herzegovina – e a interferir na questão complexa da política dos Bálcãs.

Para começar, Moscou apoiou os sérvios bósnios quando esses organizaram um referendo polêmico, em novembro passado, que poderia levar a uma maior – ou total – independência de Sarajevo. Um mês depois, a Rússia corroborou os partidos marginais de oposição na delicada eleição nacional da Macedônia, outra antiga república iugoslava – só que a União Europeia tinha organizado a votação para ajudar o país a se reerguer do colapso iminente.

Em Montenegro, vizinho minúsculo da Sérvia e ex-aliado russo que deve fazer parte da OTAN, as autoridades disseram ter frustrado, em outubro, uma tentativa de golpe orquestrada pelos russos.

Então em janeiro, Moscou resolveu ajudar a Sérvia a desestabilizar a independência de Kosovo apoiando uma série de provocações que prejudicaram as tentativas de normalização diplomática conhecidas como "o diálogo de Bruxelas", patrocinadas pela UE. Mesmo assim, o processo gerou pequenos resultados, como o código telefônico +383 conquistado pelos kosovares.

Entretanto, desde que declarou sua independência, em 2008, o governo do Kosovo, dominado pela etnia albanesa na capital, Pristina, não conseguiu exercer controle sobre as áreas predominantemente sérvias do país, localizadas ao norte do rio Ibar e que incluem Mitrovica, segundo maior centro da nação.

Só que enquanto os kosovares comemoravam esse avanço, a Sérvia construiu um muro de concreto para separar o norte da cidade, predominantemente sérvio, dos albaneses do sul, de seu lado da ponte sobre o Ibar, projeto que a União Europeia patrocinou na esperança de unir as comunidades divididas.

Representantes do bloco, furiosos, exigiram a queda do muro, mas os sérvios se mostraram desafiadores, forçando o adiamento da inauguração oficial da estrutura. Em fevereiro, os blocos de concreto foram retirados com escavadeiras, mas uma barreira de metal continua em pé, bloqueando o tráfego e a passagem dos pedestres.

Mais incendiário ainda, o governo sérvio enviou um trem, feito na Rússia, de Belgrado a Mitrovica, em cujos vagões se lê a inscrição "O Kosovo é Sérvia" em mais de vinte idiomas. Kosovo parou o trem na fronteira, acusando a Sérvia de querer ensaiar uma invasão no norte de seu território, nos mesmos moldes que a anexação da Crimeia pela Rússia. Ela, por sua vez, acusou os albaneses de plantar minas terrestres ao longo dos trilhos e planejar uma campanha de bombardeio de sua população e locais sagrados.

O presidente, Tomislav Nikolic, que se acredita ter o apoio da Rússia para mais cinco anos no poder, nas eleições de abril, ameaçou enviar as tropas de volta ao Kosovo para proteger seus conterrâneos, se necessário.

"Se algum sérvio for morto, enviaremos o Exército ao Kosovo", ameaçou ele depois do episódio do trem, cuja intenção ostensiva era restaurar a ligação interrompida desde o bombardeio de 1999 promovido pela OTAN na área. E alertou as autoridades em Pristina para evitar qualquer tentativa de provocação, dizendo que ela poderia "acabar mal".

O embaixador russo na Sérvia, Aleksandr Chepurin, escreveu em editorial recente, no jornal Politika, que Moscou apoia a Sérvia "para impedir qualquer tentativa de criar um Estado artificial do Kosovo".

Milan Nic, analista especializado na região dos Bálcãs do Instituto de Políticas GlobSec, um think tank de Bratislava, na Eslováquia, disse que as declarações duras sobre Kosovo foram comuns durante as eleições sérvias, mas que o país jamais poderia melhorar as relações com o bloco europeu, quanto mais se unir a ele, apegando-se a sua antiga província.

"Se eles realmente quiserem melhorar a vida dos sérvios na Sérvia, precisam se livrar dessa ilusão", afirma Nic.

O coronel Corwin Lusk, comandante norte-americano do grupo de batalha multinacional da OTAN no leste do Kosovo, também acha que as eleições sérvias geraram declarações furiosas e que a Rússia estava fazendo joguinho – embora se mostre cético em relação à intenção de Moscou de querer um confronto direto nos Bálcãs.

"Seria, no mínimo, irracional, pois é uma briga que não podem ganhar. Aliás, é uma disputa da qual ninguém sairia sem arranhões e hematomas", admite.

Muitos albaneses e sérvios que vivem no Kosovo temem o início de um novo ciclo de hostilidades. São aproximadamente 120 mil sérvios no norte do Kosovo, perto da fronteira, e a maioria adere ao fervor nacionalista de Belgrado, mas há outros 70 mil espalhados pelo sul que estão expostos a qualquer tipo de retaliação.

É ali que fica Decani, onde vinte monges sérvios estão refugiados em um monastério sérvio ortodoxo do século XIV, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e protegido pela OTAN para impedir ataques de não sérvios. Para o abade, Sava Janjic, 52 anos, o tom nacionalista sérvio geralmente afeta a região "como um bumerangue".

"Toda vez que me ligam da Sérvia, perguntam se está havendo guerra, se estão tentando nos matar. Eu digo que não, que não há conflito, mas não posso mentir dizendo que está tudo bem", explica.

A missão da OTAN na região é extremamente complexa. O número de seus soldados caiu para cinco mil na última década, incluindo 650 norte-americanos; são militares encarregados de patrulhar as fronteiras e lidar com as sensibilidades de uma área etnicamente dividida.

Na ausência de um Exército próprio, a maioria dos albaneses veem a organização como protetora de seu estado no Kosovo.

"Ela está aqui para nos defender dos sérvios quando eles quiserem invadir de novo", diz Belkiza Sahatqiu, 46 anos, mãe de três filhos que trabalha em uma sapataria na área sérvia de Mitrovica.

Muitos sérvios que vivem no Kosovo, porém, descrevem as forças não como protetoras, mas sim invasoras – como Lilijana Milic, que possui uma propriedade agrícola ao longo da estrada entre Mitrovica e Pristina.

Por Barbara Surk