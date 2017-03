Passagem fica mais cara em Porto Alegre a partir de hoje: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Passagem fica mais cara em Porto Alegre a partir desta sexta-feira

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, sancionou o novo valor da tarifa do transporte público na Capital. Conforme o cálculo da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a passagem de ônibus passa para R$ 4,05, enquanto a dos lotações custará R$ 6. A mudança começou a valer nesta sexta-feira. O reajuste foi aprovado na terça pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu), numa sessão em que 17 conselheiros se manifestaram sobre o estudo — a sugestão foi aprovada por 14 votos a três, sob protestos de estudantes contrários ao aumento. A EPTC chegou ao valor de R$ 4,0637 (arredondado para R$ 4,05) a partir de uma planilha prevista em lei — o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) havia entregue proposta de R$ 4,26 (elevação de 13,5%). Com o aumento no valor da tarifa de ônibus em Porto Alegre, integração do Trensurb vai a R$ 5,18.

2. Reajuste dos medicamentos sai nesta sexta-feira e passa a valer no sábado

O Ministério da Saúde divulga nesta sexta-feira o valor do reajuste oficial nos preços dos remédios. Com determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o aumento passará a valer já a partir de sábado.Conforme expectativas da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o aumento dos remédios deve ser de 4,76%, mesmo número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial de inflação, nos últimos 12 meses. Fazem parte dos critérios para o cálculo o IPCA, além de fatores como produtividade, custos dos insumos e concorrência do setor, todos já anunciados pelo governo. Procurado, o Ministério da Saúde confirmou o anúncio do reajuste para esta sexta-feira, mas não informou qual será o percentual.

3. Temer sanciona Lei Kiss federal com veto a proibição de comandas

O presidente Michel Temer sancionou com vetos o projeto de lei 2020/2007 — batizado de Lei Kiss —, que atualiza regras de prevenção e combate a incêndios em casas noturnas e similares no país. O governo federal vai publicar a decisão na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Ao todo, 12 pontos do documento encaminhado ao Planalto foram vetados. A sanção presidencial ocorreu no último dia do prazo — na quinta-feira. Entre os vetos presidenciais, está o artigo que previa a proibição de comandas. Para justificar sua posição, o governo afirma que "embora louvável a intenção almejada, a alteração proposta ao Código de Defesa do Consumidor pode ser melhor estabelecida, com maior flexibilidade normativa", que possibilitasse a restrição a outras formas de cobrança no futuro, com base em "mudanças tecnológicas".

4. Os principais pontos que podem ser negociados na reforma da Previdência

Para vencer resistências na base de apoio e viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, o governo de Michel Temer negocia série de alterações na proposta de emenda à Constituição (PEC) discutida na Câmara. Estão em gestação mudanças que afetam regras de transição, cálculo do benefício, idade da aposentadoria do trabalhador rural, veto ao acúmulo de benefícios e aposentadorias especiais, concedidas a professores, policiais, mineradores, outras categorias e pessoas com deficiência. Apesar de ter maioria folgada na Câmara, o Planalto admite que, por ora, só tem condições de chancelar a PEC na comissão especial, onde o relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA) deve ser apresentado na próxima semana.

5. Grêmio vai anunciar hoje saída de negociação pela Arena

O Grêmio irá deixar, oficialmente, a mesa de negociações pela compra da gestão da Arena nesta sexta-feira. O clube publicará ao longo do dia, em seu site oficial, uma nota explicando o novo posicionamento de não procurar mais OAS, Caixa/Karagounis, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Banrisul para tentar acertar os detalhes da negociação.



6. Inter fez tudo certo no caso Victor Ramos, diz Piffero

Após o STJD divulgar o resultado da perícia, que apontou adulteração nas provas apresentadas pelo Inter sobre o caso Victor Ramos, Vitorio Piffero, ex-presidente do clube, se manifestou em suas redes sociais. Na mensagem publicada, Piffero reforçou sua "completa confiança nos advogados" e que está "seguro quanto a atuação do corpo jurídico" do Inter.



7. Previsão é de tempo firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Esta sexta-feira será de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Somente no Litoral Norte, entre Mostardas e Torres, é que o vento úmido pode ocasionar nebulosidade e chuva fraca. A temperatura permanece típica de outono, com grande amplitude térmica ao longo do dia. Há previsão de frio para cidades da Serra, como Vacaria, Canela, Gramado e São José dos Ausentes, que deve registrar mínima de 8ºC. O calor predomina em municípios do Noroeste e da Fronteira Oeste, como Santa Rosa, Alegrete, São Borja e Uruguaiana, onde a máxima não passa do 29ºC. O índice ultravioleta (IUV) fica entre 6 e 7.