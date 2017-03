Passagem mais cara a partir de sexta, Piangers em Curitiba e morte de Noll: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Marchezan assina decreto que eleva passagem de ônibus

O prefeito Nelson Marchezan assinou, no final da tarde desta quarta-feira, o decreto que eleva em 8% o valor da tarifa do transporte público de Porto Alegre. A passagem a R$ 4,05 começa a valer a partir da 0h de sexta-feira. Mesmo com o decreto de Marchezan, o assunto ainda está em análise no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que instaurou uma inspeção especial para avaliar a cobrança da passagem de ônibus na Capital desde 2014.



2. MPE pede cassação de Temer e inelegibilidade de Dilma



O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação do presidente Michel Temer (PMDB) e a inelegibilidade da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), segundo fontes que acompanham as investigações. A manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), mantida sob sigilo, foi encaminhada na noite de terça-feira ao TSE. O julgamento da ação que apura se a chapa Dilma-Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014 foi marcado para começar na manhã da próxima terça-feira.



3. 10 livros para conhecer a trajetória de João Gilberto Noll



Reconhecido por sua extensa obra literária, o escritor João Gilberto Noll foi vítima de um mal súbito. Um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, Noll contabilizou em sua carreira, de mais de 30 anos, cinco prêmios Jabuti e 18 livros publicados – 13 romances, três livros de contos e duas experiências voltadas para o público infantojuvenil. Conheça os 10 livros principais do autor.



4. Piangers diz por que deixou Porto Alegre para morar em Curitiba



Após 10 anos morando em Porto Alegre, vindo de Florianópolis, Marcos Piangers deixou a cidade. Em sua coluna na Revista Donna publicada no último fim de semana, ele descreveu o frio na barriga que vem sentindo com a experiência como "gelado e, ao mesmo tempo, refrescante". Piangers se mudou com a mulher, Ana Cardoso, e suas filhas há um mês para Curitiba. Veja o relato.



Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

5. Governo deve levar seis meses para definir pedágios das estradas gaúchas

Estabelecidas as regras gerais para as concessões, o governo do Estado deve levar mais seis meses, no mínimo, para definir quais estradas serão repassadas à iniciativa privada. Segundo o secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, esse período é necessário para que a pasta apresente um projeto preliminar para cada trecho, com previsão de obras, prazos para conclusão das melhorias e até um valor máximo de tarifa. Concluído este estudo, o governo irá realizar audiências públicas nos municípios atingidos pelas concessões.



6. Cirurgia transforma indicador de criança em polegar na Capital



Uma menina de dois anos que nasceu com apenas quatro dedos na mão direita foi submetida na semana passada, em Porto Alegre, a uma cirurgia pouco usual: teve o indicador transformado em polegar. O procedimento, que envolve alterar estruturas ósseas, musculares e de tendões, além de deslocar o dedo para a nova posição, ocorreu no Hospital Moinhos de Vento. Graças à cirurgia, a menina, mesmo com quatro dedos, terá grande parte das funções da mão preservadas, estando apta a atividades como escrever, por exemplo.

7. O que comentaristas da Itália e do Brasil dizem sobre Edenílson, o novo reforço do Inter



O volante Edenílson, 27 anos, já se apresentou ao Inter, realizou exames médicos e aguarda somente a oficialização de seu nome no Beira-Rio. No gaúcho de Porto Alegre, o Inter buscou três elementos: a versatilidade (atua no meio-campo e na lateral-direita; e William está de saída), cultura tática (ele foi discípulo de Tite, no Corinthians) e uma carreira vencedora (no Corinthians, ganhou Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial). Confira o que dizem comentaristas sobre o reforço.



8. Zini: quem é o responsável pelo erro de R$ 2,8 milhões no Grêmio?

"O Grêmio atrasou uma parcela de R$ 120 mil em outubro passado e não pagou o seu ex-jogador Kleber Gladiador (2012/2014). O inacreditável descaso, falha, erro, fez com que o clube fosse multado em R$ 2,8 milhões pela Justiça do Rio Grande do Sul. A dívida com o atacante, hoje no Coritiba, disparou. Encostou em R$ 9 milhões". Leia a coluna completa.