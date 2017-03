Pesca, parques e criação de rota jesuítica na pauta do encontro de Sartori na Argentina

Parceria hermana

A última parada da missão à Argentina, em Misiones, terminou com a assinatura de dois acordos de cooperação bilateral entre a província e o Rio Grande do Sul. O primeiro documento é focado em temas relacionados ao ambiente e o outro, chamado de "guarda-chuva", abrangerá as áreas de turismo, desenvolvimento econômico, ambiente, segurança, agricultura e saúde.

Com os acordos selados nesta terça-feira entre as secretarias e os governadores José Ivo Sartori e Hugo Pasalacqua, empresários e entidades públicas das duas regiões terão mais liberdade para discutir parcerias para investimentos e promover troca de experiências.



Assim como na segunda-feira, mesas temáticas foram montadas para separar os interesses dos integrantes da comitiva, da iniciativa privada e do governo misionero. O setor mais adiantado é o ambiente, que culminou com o fechamento de acordo específico.

O primeiro resultado prático do encontro foi a criação de um grupo que tentará unificar a legislação sobre a pesca esportiva e comercial nos dois territórios. Como exemplo, a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, citou o Rio Uruguai e a divergência de normas de pesca aplicadas em diferentes regiões. A ideia é flexibilizar a proibição da atividade no RS.

— É um absurdo que um mesmo rio tenha uma regra do lado de cá e outra do lado de lá. O meio ambiente não se divide por fronteiras, se divide por problemas. Nosso ambiente reage todo igual, então nós temos muito a nos ajudar. Estamos pretendendo monitorar a qualidade do Rio Uruguai, o manejo da pesca e, de forma integrada, tudo isso toma uma relevância ainda maior, principalmente em um período de mudanças climáticas como nós estamos enfrentando — disse a secretária.

Outro resultado prático foi a união do parque do Turvo, no município de Derrubadas, e do parque Provincial Moconá, na cidade de San Pedro, em Misiones. A integração poderá resultar na criação do GeoParque Binacional.

— Temos o Turvo do nosso lado e o Moconá do lado deles, então já integramos a gestão e agora queremos apresentar para a Unesco a proposta dele se transformar em um geoparque. Seria o primeiro geoparque bilateral das américas e daria outra conotação científica a essa unidade de conservação, certamente vai atrair turistas e cientistas — concluiu Pellini.

Por abrigarem conjuntamente a região das Missões, o Estado e a província também fecharam acordos na área do turismo. O documento firmado planeja a criação de uma rota jesuítica.

— Em linhas gerais, argentinos, brasileiros e paraguaios estão reforçando o ambiente de convergência para trabalhar o roteiro e a presença jesuítica na formação do Rio Grande, Argentina e Paraguai. A intenção é formar um destino turístico em termos internacionais — explicou o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo.

A missão que ocorreu no início desta semana vem sendo organizada há 90 dias pelo governo do Estado, que deseja ter um papel de destaque na reaproximação dos países do Mercosul. Na avaliação do governador José Ivo Sartori, a viagem foi positiva, mas não conclusiva. A intenção é propor aos governadores da Argentina a formação de um comitê gestor para que as reuniões realizadas entre segunda-feira e ontem no país vizinho se tornem permanentes e anuais.

— A viagem foi melhor do que eu esperava. Coisas práticas saíram da missão porque a aproximação vem sendo trabalhada há mais tempo. A conversa com o presidente Michel Temer e com o Macri em Brasília no mês que passou também ajudou a distender mais as relações. Se o Rio Grande do Sul não trabalhar, o Mercosul não vai sair da letargia. As relações comerciais terão de ser aprofundadas, temos de ter muita criatividade — ponderou o Sartori.

O próximo encontro com os argentinos será no Palácio Piratini, em 31 de março.

DIÁRIO DE POSADAS



SECRETÁRIO ARTISTA



Foto: Débora Cademartori / Agência RBS

Foi animada a recepção do governo de Misiones na noite de segunda-feira, em Posadas. Vencedor da Califórnia da Canção nos anos 1980, o secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, sacou um violão em meio ao churrasco oferecido e cantou músicas gravadas por Mercedes Sosa, canções gaúchas e da Música Popular Brasileira (MPB). Um gaiteiro membro do governo misionero acompanhou a apresentação. O governador José Ivo Sartori incentivava o pequeno show e pedia músicas a seu secretário, que o atendia.

SINGELEZA E PROFICIÊNCIA



Foto: Débora Cademartori / Divulgação

Organizador da missão à Argentina, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fabio Branco, foi elogiado pelo governador José Ivo Sartori. À reportagem, Sartori disse que Branco, mesmo acumulando pastas e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), conseguiu apontar oportunidades e efetivar negócios.

— Fez um bom trabalho com proficiência e singeleza — resumiu o governador.

SEM BARREIRAS

Empresários do Rio Grande do Sul são unânimes em elogiar a política de economia do presidente Maurício Macri. Desde que assumiu, no fim de 2015, os gaúchos identificaram a liberalização do comércio em relação ao brasileiro e a diminuição de barreiras. A ideia é aproveitar a abertura e inserir produtos produzidos no RS no comércio argentino. O país é o terceiro principal destino das exportações brasileiras e a quarta principal origem das importações.

POR UMA PONTE

Foto: Débora Cademartori / Agência RBS

Os deputados estaduais Luis Fernando Mainardi (PT), Zilá Breitenbach (PSDB) e Frederico Antunes (PP), com parlamentares da província de Misiones, entregaram uma carta aos governadores José Ivo Sartori e Hugo Pasalacqua pedindo a rápida construção de uma ponte que ligue o Estado à província. Comunicaram que a obra é fundamental para a "nossa integração social, econômica e social".

CINEMA DE MISIONES

Porto Alegre deve receber ainda em 2017, na Casa de Cultura Mário Quintana, uma mostra de cinema produzida em Misiones. Em reciprocidade, cidades da província receberão filmes produzidos no Rio Grande do Sul. O intercâmbio foi acertado durante reunião com autoridades da cultura misionera com o secretário Victor Hugo. Os produtores foram convidados para uma rodada de negócios no Festival de Cinema de Gramado, em agosto.