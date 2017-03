PF manda prender 5 conselheiros do Tribunal de Contas do RJ: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Contas de luz de CEEE, RGE e RGE Sul terão redução de tarifa em abril

Os consumidores de energia elétrica terão desconto na tarifa de abril, por causa da devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na terça-feira, o processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país. No Rio Grande do Sul, os percentuais de redução aos consumidores residenciais que serão aplicados no próximo mês (aparecem na fatura de maio) variam de 1,73% a 13,76% . Para a área de atuação da CEEE, será de 5,96%. A devolução ocorrerá porque o custo da energia da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a produção não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O total será de R$ 900 milhões.



2. Presidente da Assembleia do Rio e conselheiros do TCE-RJ são alvos de desdobramento da Lava-Jato



Policiais federais cumprem, desde as 6h da manhã desta quarta-feira, um desdobramento da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. Pelo menos cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) são alvos de mandados de prisão preventiva. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani, é alvo de mandado de condução coercitiva. As ordens judiciais são baseadas na delação premiada do ex-presidente do órgão, Jonas Lopes de Carvalho.

3. Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre será aberto até junho



O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre deve ser aberto até junho pela Embaixada norte-americana em Brasília. Na segunda-feira, começaram a ser retirados os tapumes da obra, na Avenida Assis Brasil, na Zona Norte. A previsão inicial era de que os trabalhos fossem finalizados no fim do ano passado, mas um atraso adiou a abertura do espaço. De acordo com a Embaixada, as obras estão sendo encerradas e, na sequência, será iniciada a fase de testes do sistema. O próximo passo é abrir ao público – o dia não está definido, nem há confirmação de que o agendamento possa começar antes.



4. Seleção Brasileira está garantida na Copa da Rússia 2018

A Seleção Brasileira garantiu vaga na Copa do Mundo de 2018 no começo da madrugada desta quarta-feira. A vaga na Rússia foi assegurada após a vitória do Peru sobre o Uruguai. Na noite de terça-feira, a equipe comandada pelo técnico Tite goleou o Paraguai por 3 a 0, na Arena Corinthians, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo.



5. Inter encara o Cruzeiro-RS em Bento Gonçalves



O Colorado enfrenta o Cruzeiro-RS, nesta quarta-feira, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, cumprindo punição pela perda de mando de campo. O time que iniciará o confronto às 21h45min, porém, ainda é uma incógnita. ZH Esportes acompanha o duelo em tempo real.



6. Com estreante em campo, Grêmio enfrenta o São Paulo-RG

O Tricolor tenta fechar a primeira fase do Gauchão em segundo lugar nesta quarta-feira, às 21h45min. Por ter três pontos e duas vitórias a menos do que o Novo Hamburgo, líder da competição, a equipe de Renato pode alcançar no máximo a segunda colocação, hoje ocupado pelo Caxias. Em campo, contra o São Paulo-RG, no Aldo Dapuzzo, estarão atletas reservas e um estreante: o zagueiro Bruno Rodrigo. ZH Esportes acompanha a partida em tempo real.



7. Tempo firme deve predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

O tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, seguindo a tendência prevista até o final do mês. No Litoral, um sistema de alta pressão no oceano, que leva umidade do mar para o continente, pode provocar chuva fraca e isolada. A região da Serra deve registrar frio ao amanhecer, com destaque para São José dos Ausentes, onde a mínima fica em 10ºC. O calor predomina na parte oeste do Estado. Por lá, os termômetros registram máxima de até 30ºC. Poucas nuvens devem ser percebidas em Porto Alegre. Essa condição permanece durante os próximos dias. A temperatura na Capital varia de 19ºC a 28ºC.



*ZERO HORA