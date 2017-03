Piratini estima parcela dos salários de março dos servidores acima de R$ 2,5 mil

Parcelamento

A primeira parcela dos salários dos servidores do Executivo gaúcho deve ser depositada na sexta-feira. A confirmação do valor de corte será divulgada na quinta. A expectativa é que fique entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil. Março será o 14º mês consecutivo de vencimentos parcelados. As informações são da Rádio Gaúcha.

A situação dos primeiros meses de 2017 é considerada mais favorável que a dos últimos meses de 2016. Isso ocorre, principalmente, devido aos reflexos do pagamento do IPVA. Até sexta, haverá a quitação de quem decidiu parcelar o tributo em três vezes. Em abril, cerca de 30% dos contribuintes devem fazer o pagamento em cota única do imposto. A expectativa é que a situação comece a se agravar a partir de junho.

Em fevereiro, o Estado pagou até R$ 3 mil a cada matrícula, confirmando a quitação completa no dia 10.

