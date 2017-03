Piratini volta a parcelar salários e paga R$ 1.850 nesta sexta-feira

Parcelamento

O governo do Estado deposita, nesta sexta-feira, a primeira parcela dos salários de março do funcionalismo gaúcho. Para cada matrícula, será depositado o valor de até R$ 1.850,00 líquidos, segundo o Piratini. O restante será quitado até o dia 13 de abril. Os funcionários também receberão nesta sexta a quarta parcela do 13º salário. As informações são da Rádio Gaúcha.

Com o depósito realizado pela Secretaria da Fazenda nesta sexta, 44,2% dos funcionários do Executivo gaúcho terão os salários integralizados. O montante a ser utilizado é de R$ 551,4 milhões. Há a possibilidade de que um novo crédito seja feito até o fim do dia. A folha dos servidores do mês de março chega a R$ 1,090 bilhão.



Nesta sexta-feira, o governo do Estado fará também outros pagamentos, como a parcela de R$ 81 milhões da dívida com a União e parte do repasse do duodécimo para os demais poderes, que chega a R$ 325,85 milhões. Na quinta, foram repassados R$ 76,5 milhões para a área da saúde, especialmente para o atendimento de decisões judiciais.



A primeira parcela dos salários do funcionalismo ficou abaixo do previsto. Para a quitação do restante dos salários, o Piratini vai contar com a arrecadação do ICMS e do calendário do IPVA.



Este é o 14° mês consecutivo de vencimentos parcelados.



*Rádio Gaúcha