Por dois votos a um, Câmara do Tribunal de Justiça decide que réus da Kiss vão ao Tribunal do Júri

Tragédia de Santa Maria

Por dois votos a um, em meio ao choro e à indignação de familiares das vítimas, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) decidiu, nesta quarta-feira, que os quatro réus do processo principal da tragédia da boate Kiss irão ao Tribunal do Júri. Os advogados de defesa devem recorrer, mais uma vez.

O tipo de julgamento – no qual jurados da comunidade decidem se os réus são culpados ou inocentes – foi determinado em julho de 2016 pelo juiz Ulysses Fonseca Louzada, da 1ª Vara Criminal de Santa Maria.

Leia mais

Tragédia da boate Kiss: TJ decide nesta quarta-feira se acusados irão a júri

Pais de vítimas da Kiss pedem à presidente do STF mais agilidade da Justiça

Justiça decide na próxima semana se réus do Caso Kiss vão a júri popular



Os defensores dos empresários Elissandro Spohr (Kiko) e Mauro Hoffmann, sócios da casa noturna, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, recorreram da decisão.



Aberta ao público, a sessão que analisou o recurso teve início por volta das 14h30min desta quarta-feira, na sala 715 do TJ, em Porto Alegre, com a participação dos desembargadores Sylvio Baptista Neto, presidente da Câmara, Manuel Martinez Lucas, relator do caso, e Jayme Weingartner Neto.

Durante cerca de duas horas, a sala no sétimo andar do prédio ficou lotada – muita gente acabou tendo de acompanhar tudo do lado de fora. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria chegou ao local com cerca de 30 pessoas, vestidas com camisetas brancas, estampadas com as fotos dos mortos.

– Esperamos que se faça Justiça – disse Sérgio Silva, presidente da entidade.

A sessão começou com a manifestação dos advogados de defesa dos réus. Mário Cipriani, defensor de Hoffmann, disse ter certeza de que "o que aconteceu naquela casa noturna foi uma sucessão de irresponsabilidades, imprudências e negligências, mas não foi dolo", isto é, segundo ele, os acusados não tiveram a intenção de matar.

– Os quatro jamais quiseram matar alguém. Eles perderam amigos. Jamais imaginaram que isso pudesse acontecer – afirmou.

Na sequência, Jader Marques, advogado de Kiko, disse que a Kiss "era a concretização do sonho de um menino pobre". Erguendo a voz, ele sustentou que seu cliente e os demais acusados não agiram deliberadamente.

– Ora, aceitar o risco de matar 242 pessoas sorridentes, felizes que estavam? É um absurdo que o Ministério Público tenha oferecido uma denúncia com esse tipo de acusação. Pessoas erraram, sim, mas não queriam matar ninguém – disse, complementando em seguida:

– Elissandro está onde deve estar: sentado na cadeira dos réus. Mas deveria haver mais gente nessas cadeiras.

Marques sustentou que, se os quatro réus devem ir ao Tribunal do Júri, o mesmo valeria, também, para o ex-prefeito Cezar Schirmer, para funcionários da prefeitura e servidores do Ministério Público.

Enquanto ele falava, os parentes dos estudantes mortos no incêndio ficaram em silêncio, mas não contiveram as lágrimas. O clima ficou ainda mais pesado, quando a procuradora de Justiça Irene Soares Quadros fez a sua manifestação.

A procuradora defendeu a tese do "dolo eventual", explicando:

– É aquele em que a gente não quer aquele resultado danoso, mas assume o risco, aceita o risco de produzir aquele resultado danoso.

Para Irene, todas as obras feitas na boate tiveram apenas uma finalidade: o lucro. No entendimento dela, os réus não se preocuparam com a segurança dos clientes.

– Senhores, uma casa de 600 metros quadrados cheia de gente, e eu não vou imaginar que pode pegar fogo? O mais dramático e o que mais dói é que a gurizada estava lá faceira. E os pais estavam em casa tranquilos, porque os filhos estão em boa companhia, com o pessoal da faculdade – disse, arrancando soluços daqueles que perderam entes queridos e defendendo que os acusados respondessem ao júri, formado por membros da comunidade de Santa Maria.

– O que se faz com quem brinca com fogo num ambiente fechado, sem extintor, sem saída, sem ar? Eu penso que o que se faz é a pronúncia, e o Tribunal do Júri vai nos responder – afirmou.

O primeiro a ler o voto foi o relator do caso, desembargador Manuel Martinez Lucas. Com parte dos presentes de pé, chorando, ele citou inúmeros problemas da casa noturna, mas não identificou a intenção de matar e o consentimento com as mortes.

– Penso que todas essas circunstâncias constituem indício de culpa dos acusados, mas não caracterizam dolo eventual. Da mesma forma, a prova produzida e reproduzida também não aponta para uma conduta dolosa por parte dos acusados.

Depois de Martinez, o desembargador Jayme Weingartner Neto votou pela manutenção da decisão do juiz Louzada.

– Estou convencido de que o Ministério Público tem um caso para levar ao Tribunal do Júri – sintetizou.

O voto de Minerva foi do presidente da Câmara, Sylvio Baptista Neto. Ele disse entender que há indícios de culpa consciente ou dolo eventual e que, portanto, caberá ao júri decidir se os réus são culpados ou inocentes.