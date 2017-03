Prazo para declaração do Imposto de Renda começa hoje: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Começa o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda

O Carnaval já é passado e a hora de acertar as contas com o Leão do Imposto de Renda é o presente. É nesta quinta-feira a largada para a entrega da declaração 2017. O prazo para o envio da declaração vai das 8h desta quinta até as 23h59min do dia 28 de abril. Uma facilidade deste ano é que os contribuintes precisarão baixar somente um programa no site da Receita Federal, não mais um para preencher a declaração e outro para enviar o documento. E quem tiver instalado o programa do ano passado só vai precisa atualizá-lo. Saiba onde buscar os documentos que você precisa na hora de acertar as contas com o Leão.



2. Estado pagará parcela de até R$ 500 a servidores nesta quinta-feira

Os servidores estaduais ligados ao Executivo receberão mais uma parcela dos salários de fevereiro nesta quinta-feira. O valor será de até R$ 500. O restante, para quem recebe mais de R$ 3,5 mil, será pago até o dia 13 de março. De acordo com o Piratini, o pagamento foi possível devido ao incremento de receita com o pagamento do IPVA. Até o momento, 70% da folha foi quitada, assim como o terço de férias para 40% do magistério. Nesta quinta também será pago os salários integrais dos servidores das fundações estaduais.

3. Janot deve apresentar 30 pedidos de inquérito com base nas delações da Odebrecht

Rodrigo Janot, procurador-geral da República, prepara para apresentar os primeiros pedidos de abertura de inquérito após delações dos executivos da Odebrecht. A lista de Janot vem sendo aguardada com forte expectativa desde dezembro passado — quando foram concluídos os acordos de delação com 78 executivos da empreiteira. Segundo O Globo, pelo menos 30 pedidos contra ministros, senadores e deputados já estariam prontos para serem apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF).



4. Projeto do aeromóvel para a Região Metropolitana tem investimento estimado de R$ 10 bilhões

Um projeto de implantar linhas de aeromóvel entre municípios da Região Metropolitana ganha força no governo federal como alternativa ao metrô subterrâneo ao prever investimentos estimados em cerca de R$ 10 bilhões. O recurso para implantar oito linhas de aeromóvel para transporte de massa seria desembolsado pela iniciativa privada em troca da concessão da Trensurb por 30 anos — e um provável aumento na tarifa. Gigante chinesa da construção, a companhia China Railway First Group (CRFG) tem interesse no negócio e deverá apresentar ao Planalto um estudo mais detalhado, elaborado em parceria com a empresa gaúcha Aeromóvel do Brasil, no dia 21 de março.



5. Inter faz treino fechado em Viamão de olho no Gre-Nal

O Inter, que conheceu na noite passada o próximo adversário na Copa do Brasil, realiza um treino fechado às 16h, em Viamão, focado para o Gre-Nal. O treino deve encaminhar o time para o clássico, com ou sem D'Alessandro. Depois, a expectativa é para a chegada de Victor Cuesta, prevista para sexta-feira.



6. Grêmio em campo pela Primeira Liga

Como prioriza o Gauchão, o Grêmio entra em campo às 21h30min desta quinta, na Arena, com o time de transição diante do Ceará pela Primeira Liga. Bruno Grassi será o principal nome da equipe. ZH Esportes acompanha em tempo real.

7. Quinta-feira deve ser de tempo instável e temperatura elevada no RS

Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade ainda podem provocar pancadas de chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Há previsão de temporais para a Fronteira Oeste e municípios que fazem divisa com Santa Catarina. Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura segue elevada. Em Porto Alegre, mesmo com a previsão de chuva à tarde, os termômetros podem registrar 37°C. No Litoral, as precipitações podem ocorrer no final da tarde e de forma isolada. Em Torres, os termômetros devem registrar entre 25°C e 33°C.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA