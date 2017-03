Prefeitura de Cristal decreta emergência devido a prejuízos causados por vento e granizo

Sul do RS

Na madrugada de domingo, o município de Cristal, no sul do Estado, foi atingido por um forte temporal, que causou muitos estragos e prejuízos, especialmente na zona rural. A prefeita Fábia Richter decretou estado de emergência nesta segunda-feira.

De acordo com a prefeitura, as rajadas de vento chegam a 100 km/h, granizo e chuva intensa atingiram lavouras, estufas e também casas nas regiões do Paraíso, Alto Alegre, Serrinha e parte da Colônia São Geraldo e Palanque. O acumulado de chuva, segundo a estação automática do Inmet localizada na cidade vizinha de Camaquã, o acumulado em um período de 16 horas, foi de 70mm.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cristal

Os prejuízos ainda estão sendo levantados pelas equipes da prefeitura e da Defesa Civil, mas foram enormes, "pois a safra de fumo que já tinha sido colhida encontrava-se armazenada nas estufas, prontas para serem comercializadas, lavouras de arroz e soja foram perdidas", informou o município em um comunicado.

Maior escola municipal, a Otto Becker, lozaliza no Interior, cancelou as aulas de toda a semana, porque foi gravemente atingida pelo temporal, perdendo telhas e com a rede elétrica afetada. O transporte escolar e as demais escolas seguem operando normalmente.