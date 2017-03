Prefeitura de São Francisco de Paula deve decretar estado de calamidade pública 

Depois da tormenta

A tormenta que passou por pouco mais de um minuto sobre São Francisco de Paula na manhã de domingo foi capaz de arrasar moradias e deixar um saldo de pelo menos 500 desabrigados, segundo o Corpo de Bombeiros.

As famílias retiradas de suas casas passaram a noite no ginásio de esportes, na Rua Santos Dumont, no Centro. O local também serve como central para recebimento de doações. Ainda não há uma estimativa do tamanho do prejuízo causado.

Hoje, a prefeitura deve decretar estado de calamidade pública para obter recursos estaduais e federais. O Piratini confirmou ontem liberação de R$ 175 mil para a área da saúde. Conforme a Defesa Civil, a mobilização rápida da população de São Francisco de Paula e a ajuda de municípios próximos fizeram com que não fosse necessário enviar suprimentos, pelo menos ontem, para a cidade.

Um caminhão cheio de colchões estava pronto para sair de Porto Alegre, mas ficou estacionado na Capital. Os únicos itens em falta até a noite eram roupas de cama e materiais de construção.

Estado deve aprovar decreto em quatro dias

Moradores de Gramado, Canela, Caxias do Sul e São Francisco de Paula arrecadaram alimentos, água, materiais de limpeza e de higiene pessoal, além de velas. A previsão da RGE é que a energia elétrica comece a ser normalizada a partir da próxima madrugada. A prioridade é abastecer o hospital da cidade.

– Estamos recebendo qualquer tipo de ajuda. Como prestamos serviço para transportadoras, conseguiremos um caminhão para levar tudo até lá no sábado – relata a empresária Deise Simone Andriola.

O estabalecimento (Top Line Mecânica) fica na Rua Gerson Andreis, 728, no Distrito Industrial, em Caxias.

O tenente-coronel Jarbas Trois de Ávila, subchefe da Defesa Civil, explica que o envio de recursos para o município terá início quando o decreto de calamidade pública for homologado, o que deve demorar quatro dias:

– O decreto é colocado em uma plataforma chamada junto com documentos, como laudos e fotografias, que comprovem a situação. Depois de homologado, vai facilitar a liberação de FGTS, a renegociação das dívidas dos agricultores, permitirá compras emergenciais sem licitação e a dotação orçamentária.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de segunda até quarta-feira, o tempo deve ser ensolarado na cidade, o que irá facilitar o trabalho para auxiliar moradores na reconstrução de suas casas e a chegada de caminhões de bombeiros e veículos oficiais até a cidade.