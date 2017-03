Prefeitura de São Francisco de Paula vai decretar calamidade pública após temporal

Serra gaúcha

A prefeitura de São Francisco de Paula vai decretar estado de calamidade pública na segunda-feira após o vendaval que destruiu parte da cidade na madrugada e manhã deste domingo. Pelo menos uma morte foi confirmada e 12 pessoas estão desaparecidas na cidade da serra gaúcha. Outras 70 receberam atendimento médico no hospital da cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.



Segundo a Defesa Civil, 15 famílias desalojadas foram abrigadas no ginásio de esportes localizado na Rua Santos Dumont, no centro de São Francisco de Paula. O local também serve como central para recebimento de doações para as famílias que tiveram suas casas danificadas com o temporal.



Os itens prioritários são alimentos, água, materiais de limpeza e de higiene pessoal, além de velas, já que a previsão é que a energia elétrica só retorne amanhã no município. Doações já foram recebidas de moradores de Gramado, Canela e Caxias do Sul. O governo do Estado confirmou neste domingo a liberação de R$ 175 mil para a área da saúde.



Diversos bairros tiveram estragos em função do temporal, mas a situação é mais crítica na região de Santa Isabel, São Miguel, Pedra Branca, Querência, Vila Jardim e Gaúcha. Casas foram destruídas, árvores caíram e armazéns ficaram destelhados



O prefeito Marcos Aguzzoli disse à reportagem da Gaúcha que estima um número de mil residências danificadas, no entanto o levantamento oficial ainda não foi concluído.