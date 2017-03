Professores estaduais aprovam greve no RS: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Professores estaduais aprovam greve a partir de 15 de março

Os professores da rede estadual aprovaram greve, em assembleia do Cpers, na quarta-feira, no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A paralisação da categoria vai começar na próxima quarta-feira, 15 de março. A greve já havia sido aprovada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e outros Estados também aderiram. Os professores estaduais pedem o cumprimento da lei do piso salarial nacional, pagamento integral do 13º salário, correção do vale-refeição e investimento de 30% na área da educação.



2. Vereador diz que secretário adjunto da prefeitura tentou liberar obra irregular

O secretário adjunto de Administração dos governos de José Fortunati (PDT) e Nelson Marchezan (PSDB) na prefeitura de Porto Alegre, Carlos Fett Paiva Neto (PP), intermediou tentativa para liberar a construção irregular de um prédio em nome do advogado Faustino da Rosa Junior. Em paralelo às atividades na gestão municipal, Fett é pró-reitor de Assuntos Institucionais do Grupo Facinepe, do qual Faustino era CEO até o mês passado. A empresa é alvo de investigação do Ministério da Educação (MEC) por suspeitas de irregularidades na oferta de cursos de pós-graduação. Há um ano, Fett procurou o gabinete de Valter Nagelstein, então titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Smurb) — hoje vereador pelo PMDB — para falar sobre o assunto. Estava acompanhado de Faustino, mas a conversa não evoluiu, e a obra seguiu embargada. Após a divulgação de reportagem sobre irregularidades no Facinepe, Nagelstein escreveu no Facebook sobre a reunião.



3. Nova gestão na Segurança Pública não reduz violência

Uma semana com três vítimas de latrocínio e outras duas feridas a tiros em assaltos, na Região Metropolitana, fechou os primeiros seis meses de Cezar Schirmer na Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). Desde que assumiu a pasta, 36 pessoas perderam a vida durante assaltos nas 19 cidades monitoradas pela editoria de Segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. Um aumento de 12% nos casos de latrocínio e de 10% nos de homicídio, segundo levantamento da editoria de Segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. Fazendo um balanço da gestão, Schirmer reconheceu a gravidade das estatísticas, mas afirmou atacar "em todas as pontas esse problema". "Não se resolve essa realidade do dia para a noite. Não há milagre", disse o secretário. Veja quais promessas de Schirmer foram ou não cumpridas.

4. Caixa abrirá agências 2 horas mais cedo para saques do FGTS inativo

Nesta sexta-feira (dia 10), segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo — às 8h — para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois. No sábado (dia 11 de março), mais de 1,8 mil agências abrirão no país, das 9h às 15h, também para atendimento exclusivo sobre as contas inativas. Veja o calendário de pagamentos aqui.

5. Inter desembarca em Porto Alegre após goleada



Após derrotar o Sampaio Corrêa por 4 a 1 pela Copa do Brasil, o Inter desembarca às 18h55min em Porto Alegre. O time, que volta a campo no domingo, contra o Juventude, chega com moral. Especialmente, Brenner. O atacante colorado agora é o artilheiro da competição, com cinco gols.



6. Grêmio dá o pontapé inicial na Libertadores

O Grêmio estreia na Libertadores 2017 nesta quinta-feira. Diante do Zamora, às 19h30min, o Tricolor tenta arrancar com vitória no Estádio Augustín Tovar, em Barinas, na Venezuela. ZH Esportes acompanha o duelo em tempo real.



7. Quinta-feira deve ser de chuva e calor no Rio Grande do Sul

Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão provoca chuva no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Há previsão de temporais para pontos da Fronteira Oeste e da Campanha, com rajadas de vento que podem chegar a 40km/h. A temperatura, segundo a Somar Meteorologia, tende a seguir elevada em boa parte do Estado. A máxima do RS deve ocorrer em Teutônia e Campo Bom: 35°C. Em Porto Alegre, mesmo com a previsão de chuva a partir da tarde, que pode chegar a 15mm, os termômetros devem registrar até 34°C. O Litoral Sul deve registrar chuva mais volumosa em relação ao Litoral Norte. Em Rio Grande, a máxima prevista é de 28°C.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA