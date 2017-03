Projeto de terceirização, declaração de relator e discussão de Novelletto e Cacalo: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Terceirização irrestrita: o que prevê o projeto aprovado na Câmara



Aprovado pelos deputados federais por 231 votos a 188, o projeto de lei que autoriza a terceirização irrestrita do trabalho terá impactos sobre as empresas privadas e o setor público. Na prática, o texto permite terceirizar a contratação de trabalhadores para todas as atividades. Já o Senado pretende votar em até duas semanas um "novo" projeto sobre a terceirização, de 2015, considerado "mais encorpado". Ambos devem ser encaminhados para sanção do presidente Michel Temer.

2. "Ninguém faz limpeza melhor do que a mulher", diz relator da terceirização

Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

O relator do projeto da terceirização — aprovado na Câmara na quarta-feira— , deputado Laércio Oliveira (SD-SE), afirmou que a maioria dos trabalhadores do país no setor de asseio e conservação é do sexo feminino porque "ninguém faz limpeza melhor do que a mulher". A declaração foi feita durante debate promovido nesta quinta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

3. JBS suspende produção de carne bovina em 33 das 36 unidades



A JBS afirmou nesta quinta-feira, em nota, que suspendeu, por três dias, a produção de carne bovina em 33 unidades das 36 que a empresa mantém no país. Para próxima semana, a companhia irá operar em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva. A medida visa "ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores".

4. Fachin autoriza interrogatório de Renan, Jucá e Sarney

Foto: Montagem ZH / Agência Senado

O ministro Edson Fachin determinou que Polícia Federal (PF) dê cumprimento à determinação de interrogar o ex-presidente José Sarney, os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-RR) e o ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado no âmbito de um dos inquéritos da Operação Lava-Jato.

5. No STF, Aloysio Nunes discute com segurança na posse de Moraes

Foto: Geraldo Magela

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, se desentendeu com um segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) na posse do ministro Alexandre de Moraes, na quarta-feira, em Brasília.

6. "O desfecho poderia ter sido muito pior", diz ciclista envolvido em confusão com motorista da Carris



O ciclista que se envolveu em incidente com o motorista de um ônibus da linha T5 no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, na semana passada, atendeu ao pedido de entrevista feito por Zero Hora e deu sua versão do episódio. Ele confirmou ter quebrado o espelho retrovisor esquerdo do ônibus antes do trecho da confusão mostrado em vídeo e disse lamentar ter estado ali naquele local, naquele instante. Confira.

7. Cacalo e Novelletto discutem durante o Sala de Redação

Foto: Montagem sobre fotos de Adriana Franciosi e Mauro Vieira

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco Novelletto, participou do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, na tarde desta quinta-feira. O dirigente acabou discutindo com Cacalo, participante do programa e colunista do Diário Gaúcho. Ouça.