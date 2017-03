Protesto em defesa de recife de corais da Amazônia, inundações no Peru e outras imagens do dia

Policial segura uma rosa branca na ponte de Westminster, durante vigília em homenagem aos mortos no atentado terrorista que matou quatro pessoas no último dia 22 de março, em Londres.

Policial segura uma rosa branca na ponte de Westminster, durante vigília em homenagem aos mortos no atentado terrorista que matou quatro pessoas no último dia 22 de março, em Londres. Foto: BEN STANSALL / AFP

Manifestante que usa máscara que descreve a primeira-ministra da Grâ Bretanha Theresa May durante protesto contra a separação do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada hoje.

Manifestante que usa máscara que descreve a primeira-ministra da Grâ Bretanha Theresa May durante protesto contra a separação do Reino Unido da União Europeia, que será oficializada hoje. Foto: Justin TALLIS / AFP