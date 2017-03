Protestos contra mudanças na educação, festa de San Juan de Dios e outras imagens do dia

Foto tirada no momento exato em que dois gatos observam um rato andar na rua da cidade de Kuwait.

Foto tirada no momento exato em que dois gatos observam um rato andar na rua da cidade de Kuwait. Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP

Pessoas fogem de fogos de artifício durante a celebração da festa de San Juan de Dios em Tultepec, nos arredores da Cidade do México. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Ativistas defensoras dos direitos dos animais realizam protesto pacífico em frente aos portões do Lago Kankaria, em Ahmedabad, na Índia. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Combatentes iraquianos da Brigada Abbas disparam contra as posições inimigas na vila de Badush, cerca de 15 quilômetros a noroeste de Mossul, durante a batalha em curso para retomar o oeste da cidade do Estado Islâmico. Foto: Mohammed SAWAF / AFP

População desocupa residências a oeste de Mossul, enquanto as forças iraquianas lutam contra os combatentes do grupo islâmico. Foto: ARIS MESSINIS / AFP