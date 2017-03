Protestos em Porto Alegre, pacote suspeito nos arredores da Casa Branca e outras imagens do dia

Imagem feita pela Polícia Federal brasileira mostra cocaína apreendida durante operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro realizada em vários Estados . Na operação, a polícia apreendeu mais de 800 quilos de cocaína em 14 cidades do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.

Imagem feita pela Polícia Federal brasileira mostra cocaína apreendida durante operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro realizada em vários Estados . Na operação, a polícia apreendeu mais de 800 quilos de cocaína em 14 cidades do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Foto: HO / Polícia Federal/AFP