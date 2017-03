Reforço na segurança de Porto Alegre, greve contra a reforma da Previdência e outras imagens do dia

Grupo de imigrantes ilegais percorre o Rio Grande na fronteira entre os EUA e o México, em Roma, Texas. Os agentes da Patrulha das Fronteiras Americanas interceptaram os imigrantes no lado do rio pertencente ao Texas e os mandaram de volta para o México.

Grupo de imigrantes ilegais percorre o Rio Grande na fronteira entre os EUA e o México, em Roma, Texas. Os agentes da Patrulha das Fronteiras Americanas interceptaram os imigrantes no lado do rio pertencente ao Texas e os mandaram de volta para o México. Foto: John Moore / GETTY IMAGES NORTH AMERICA