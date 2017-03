RS pressiona Temer por vetos à Lei Kiss: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Rio Grande do Sul pressiona Temer por vetos à Lei Kiss

Insatisfeito com o texto da Lei Kiss federal aprovado pela Câmara dos Deputados, o Piratini enviou uma carta ao governo de Michel Temer com a expectativa de que o presidente vete pontos da lei nacional. O prazo para decisão presidencial se encerra na quinta-feira. No Estado, foram quatro anos de acirradas discussões até que os 59 artigos com regras de prevenção a incêndios fossem definidos. A legislação federal, porém, conta com menos da metade dos artigos – 23 no total – e se tornará soberana se receber sanção de Temer. Caso isso ocorra, o Rio Grande do Sul se verá obrigado a modificar a lei estadual.



2. Em protesto esvaziado, grupos poupam Temer e defendem a Lava-Jato

Diversas cidades do país registram manifestações neste domingo em apoio à Operação Lava-Jato. Além de defenderem o juiz Sergio Moro, os protestos criticavam a aprovação do novo projeto de terceirização, pediam o fim do foro privilegiado e a renovação do Estatuto do Desarmamento. Em algumas regiões, os grupos também defenderam a intervenção militar. A adesão do público, porém, ficou abaixo da expectativa dos organizadores — entre eles, o Movimento Brasil Livre (MBL). Em Porto Alegre, o protesto ocorreu no Parcão entre as 15h e as 18h. Coordenadora do MBL no Rio Grande do Sul, Paula Cassol disse que a organização não estimou o público. O 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela região, e a EPTC também não fizeram contagem.

3. Estado tem quatro casos suspeitos de Febre Amarela

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul investiga quatro casos suspeitos de Febre Amarela divulgados pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira. Conforme a Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do RS, Marilina Bercini, os pacientes estão sendo monitorados e serão submetidos a uma bateria de exames que vai confirmar ou não a enfermidade. Para Marilina, os quatro pacientes que ainda estão sob suspeita podem ter sido infectados ao viajar para outros Estados, mas ela acredita que os registros não sejam de Febre Amarela.



4. Espetáculo musical une culturas na escadaria da Igreja das Dores

A união de culturas da Europa, África e das Américas reuniu cerca de 2 mil pessoas na escadaria da Igreja das Dores na noite de domingo, para assistir ao concerto A Criação Humana a Partir do Triângulo do Atlântico. Regido pelo maestro Antônio Borges-Cunha e executado pela Orquestra de Câmara Theatro São Pedro e pela Banda Municipal de Porto Alegre, com convidados, o espetáculo foi promovido como parte das comemorações do aniversário de 245 anos de Porto Alegre e como um anúncio da próxima Bienal do Mercosul.



5. Grêmio encaminha o time sem alguns titulares

O Tricolor treina às 16h, no CT. Será uma ocasião para Renato encaminhar o time que enfrentará o São Paulo-RG, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, sem alguns titulares, que serão poupados.



6. Inter se reapresenta, e Charles será reavaliado pelo DM



O Inter se reapresenta às 9h30min. Agora classificado para as quartas de final do Gauchão, o time de Zago inicia a preparação para a última rodada do Estadual sem Charles, com torção no tornozelo.



7. Semana começará com tempo firme e sol em todas as regiões do RS





Veja a previsão do tempo para a sua cidade

*ZERO HORA