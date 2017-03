São Francisco de Paula, apps de transporte regularizados e cobrança por bagagem: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. São Francisco de Paula formaliza pedido de decreto de emergência

O prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzoli, enviou o pedido de decreto de situação de emergência à Defesa Civil estadual. A expectativa é de que a solicitação seja aceita em breve, devido às condições em que se encontra o município, atingido por um forte vendaval no fim de semana.

2. Prefeitura prepara ação para demolir prédio de ex-dono do Facinepe



A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM) ingressará na Justiça com ação demolitória, pedindo a derrubada do prédio em construção pelo advogado Faustino da Rosa Júnior, 34 anos, na Rua Tremembé, Vila Jardim, na zona norte da Capital. A obra não tem licença da prefeitura, desrespeita o plano diretor da cidade e já foi alvo de embargos. Faustino é ex-CEO do Grupo Educacional Facinepe, alvo de investigação pelo Ministério da Educação (MEC).

3. Impasses impedem definição de valor das passagens de ônibus da Capital



A definição de um possível reajuste das tarifas para o transporte coletivo em Porto Alegre chegou a um de seus maiores impasses: enquanto a prefeitura diz que prefere aguardar uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) antes de encaminhar a nova tarifa para o Conselho de Transportes (Comtu), o Tribunal anunciou que vai realizar uma inspeção especial para analisar se há irregularidades na proposta de aumento. A inspeção, que deve começar nesta semana, não tem data para terminar.

4. Leandro Karnal apaga foto e justifica jantar com Moro após sofrer críticas

O historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Leandro Karnal vem sendo alvo de críticas nos últimos dias, após publicar foto de um jantar, com o juiz federal Sergio Moro, responsável pelo julgamento das ações relacionadas à Operação Lava-Jato em primeira instância. Karnal apagou a postagem no Facebook, mas manteve a imagem do encontro no Twitter.

5. Doleiro detalha repasses da Odebrecht em Porto Alegre



Três depoimentos coletados pela Polícia Federal na Lava-Jato mostram que Porto Alegre estava na rota de repasses de dinheiro enviados pela empreiteira Odebrecht para campanhas políticas do PMDB. Um dos testemunhos-chave é do doleiro porto-alegrense Antônio Albernaz Cordeiro, o Tonico, preso em março de 2016 na Operação Xepa, 26ª fase da Lava-Jato.

6. Porto Alegre regulamenta os aplicativos de transporte individual

A prefeitura de Porto Alegre publicou o decreto que regulamenta os aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber e o Cabify. Assinado pelo prefeito Nelson Marchezan, o documento determina que as empresas que forem prestar o serviço deverão protocolar na EPTC um requerimento para outorga de autorização para a execução do serviço, que deve ser renovado a cada 18 meses.



7. Justiça suspende cobrança extra por despacho de bagagem



A Justiça Federal em São Paulo concedeu nesta segunda liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Cível atende pedido do Ministério Público Federal (MPF) contra a resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que permite as novas taxas a partir desta terça.

8. Como foi a tensa manhã do árbitro Diego Real na sede da FGF

O pelotense Diego Almeida Real, 35 anos, passou boa parte da manhã desta segunda-feira na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre. Foi convocado pelo departamento de arbitragem da entidade. Falou e ouviu. Seu abatimento assustou quem o viu.

9. Grêmio encaminha acerto com ex-executivo de Santos e Sport

O advogado paulista André Zanotta, 36 anos, surge como o nome mais cotado para assumir como executivo de futebol do Grêmio, depois da falta de acerto financeiro entre o clube e Felipe Ximenes. Com passagens por Santos e Sport, Zanotta foi sabatinado nos últimos dias pelo vice de futebol Odorico Roman e por Paulo Luz, secretário-geral.