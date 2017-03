São Francisco de Paula formaliza pedido de decreto de situação de emergência

Mau tempo

Zero Hora

Por: Zero Hora

O prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzoli, enviou, na tarde desta segunda-feira, o pedido de decreto de situação de emergência à Defesa Civil estadual. A expectativa é de que a solicitação seja aceita em breve, devido às condições em que se encontra o município, atingido por um forte vendaval no fim de semana.



Segundo o coordenador da Defesa Civil de São Francisco de Paula, Maurício Borges, o município só poderia ser enquadrado em situação de calamidade pública caso fosse registrado mais de um óbito em função do mau tempo — até o momento, só foi confirmada a morte de Claudemir Gomes Freitas, 24 anos.

Além do município da Serra, Santa Maria, onde 700 casas foram atingidas pela força do temporal, Porto Alegre e algumas cidades da Região Metropolitana também foram afetadas.

Na Capital e Região Metropolitana, segundo a Defesa Civil do Estado, os problemas foram gerados, principalmente, por alagamentos, mas não foram registrados casos de desabrigados ou desalojados até o momento. O órgão ainda não tem um número fechado de pessoas afetadas pelo evento climático de domingo, pois muitos municípios ainda estão contabilizando estragos.

A Defesa Civil pede doações para ajudar na recuperação das cidades atingidas pelo aguaceiro de domingo.

Moradores de São Francisco de Paula, onde 70 pessoas seguem desalojadas, precisam, principalmente, de alimentos, água, materiais de limpeza e de higiene pessoal, velas e materiais de construção. Os objetos devem ser entregues no Ginásio Municipal, na Rua Santos Dumont, número 967.

Em Santa Maria, na Região Central, o órgão pede água, materiais de limpeza e de higiene pessoal. As doações são recebidas no Centro Desportivo Municipal (CDM), localizado na Rua Appel, número 795, no Centro.

Alimentos, água, materiais de limpeza e de higiene pessoal também estão entre os principais pedidos da Defesa Civil para Porto Alegre e Região Metropolitana, onde a chuva alagou diversos bairros no domingo. O local do recebimento fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, térreo.

