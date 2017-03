Saque das contas inativas do FGTS começa hoje: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Saque das contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira

O pagamento das contas inativas do FGTS começa hoje. Nesta primeira etapa, nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o benefício. Nesta sexta, segunda (dia 13) e terça (dia 14), as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo (às 8h) para esclarecer dúvidas. Para atender as pessoas que vão sacar o dinheiro, 1.841 agências da Caixa estarão abertas em todo o país amanhã (dia 11). Só em Porto Alegre, serão nove agências. Confira o endereço de todas elas neste link. Veja tudo que você precisa saber sobre o assunto.

2. Temporais causam transtornos em regiões do Rio Grande do Sul

A chuva acarretou falta de energia elétrica e problemas no trânsito em Porto Alegre e em cidades do interior do Rio Grande do Sul na quinta-feira. Na Capital e em municípios do entorno, a CEEE chegou a registrar 60 mil clientes sem luz — na manhã de hoje, o número havia caído para 4 mil. Somando áreas da RGE e da RGE Sul, o total era de 18 mil. Nas vias de Porto Alegre, pontos de alagamento complicaram o fluxo de veículos na região central e na Zona Norte em horário de grande movimentação. Os acumulados de chuva que superaram os 20mm em alguns bairros da cidade, como o Centro Histórico e o Menino Deus. Antes de se deslocar para a Capital, o aguaceiro atingiu cidades da Fronteira Oeste com intensidade.

3. Rio Grande do Sul ainda terá chuva hoje

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de instabilidade no Estado. Segundo a Somar Meteorologia, um sistema frontal na altura do oceano avança ao longo do dia pela Região Sul, espalhando chuva forte sobre a maior parte do Estado. Já durante a madrugada desta sexta, imagens de satélite e radar mostravam chuva bastante intensa, acompanhadas de descargas elétricas. No decorrer do dia, uma região de alta pressão atmosférica traz um ar mais seco e o tempo começa a abrir na fronteira com o Uruguai, já no final da manhã. As temperaturas não sobem tanto como nos dias anteriores sobre o interior da região.

4. No domingo, 247 mil gaúchos voltam às urnas para eleger prefeitos

Cinco meses depois das eleições municipais, mais de 247 mil eleitores do Rio Grande do Sul retornam às urnas no próximo domingo para, enfim, definir o novo prefeito de suas cidades. Conhecidas como eleições suplementares, as votações ocorrem nos seis municípios onde os vencedores do pleito no ano passado tiveram as candidaturas rejeitadas pela Justiça Eleitoral. Ao custo de R$ 350 mil aos cofres públicos, o pleito fora de época recoloca Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul em clima de campanha enquanto a imensa maioria dos municípios brasileiros já completa os primeiros meses de nova gestão. Em todo o país, a eleição extemporânea ocorrerá em 23 municípios.



5. Regulamentação do Uber em Porto Alegre fica para segunda-feira

Esperada para quinta-feira, quando completaram-se três meses desde que o texto que disciplina os aplicativos de transporte individual de passageiros foi sancionado, a regulamentação de serviços como Uber e Cabify em Porto Alegre ainda deve demorar alguns dias. O projeto foi sancionado pelo então prefeito José Fortunati (PDT), mas passa por avaliações técnicas e jurídicas que devem fazer com que, após sua publicação, prevista para segunda-feira, tenha ajustes sugeridos pela prefeitura e seja novamente encaminhado aos vereadores. O prazo legal para a regulamentação se encerra no domingo. Por isso, O prefeito Nelson Marchezan (PSDB) pretende publicá-la no primeiro dia útil subsequente.



6. Grêmio folga após estreia com vitória na Libertadores

O Grêmio estreiou com vitória por 2 a 0 na Libertadores, com gols de Léo Moura e Luan, e ainda um personagem que chamou a atenção — cachorro invadiu o campo no jogo contra o Zamoro e gerou brincadeiras nas redes. Hoje, os tricolores ganham folga. Apenas quem não esteve na Venezuela irá treinar, às 10h. O próximo compromisso é na quarta, contra o Brasil-Pel, pelo Gauchão.

7. Inter treina após viagem cansativa

O Inter treina nesta sexta às 16h após uma longa viagem do Maranhão a Porto Alegre. O trabalho será o penúltimo da equipe na Capital antes de viajar no sábado para Caxias, local do confronto com o Juventude, pelo Gauchão, no domingo, às 16h.

