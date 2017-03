Segunda lista de Janot, desabafo de Diego Real e a decisão sobre Emilly do BBB: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Janot envia 83 pedidos de inquéritos ao STF sobre delação da Odebrecht



O Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente recebeu a "segunda lista de Janot". No total, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de 83 inquéritos contra autoridades com prerrogativa de foro na mais alta Corte do país — ou seja, em cada caso, há pelo menos um ministro, deputado federal ou senador envolvido. O procurador não divulgou os nomes dos alvos dos procedimentos investigatórios nem o número de implicados nos 950 depoimentos dos delatores da Odebrecht.

2. VÍDEO: assista à íntegra do depoimento de Lula na Lava-Jato



Acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava-Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento na manhã desta terça-feira em Brasília. O petista negou a tentativa de obstruir os trabalhos da Polícia Federal e afirmou que está sendo "vítima de um massacre".

3. Ex-candidato e prefeito firmaram contrato para troca de apoio por CCs na eleição em Triunfo



A conhecida prática de angariar apoio político durante as eleições com promessa de cargos públicos ganhou novo status em Triunfo. O toma lá, dá cá teria sido registrado em papel e assinado, em um documento intitulado "Acordo Extrajudicial". É o que denuncia um soldador desempregado, que concorreu a uma vaga de vereador pelo PMDB. Ele apresenta o documento como indicativo de que recebeu proposta de cargos e de apoio financeiro para apoiar a coligação adversária.

4. Leite Compen$ado: escutas apontam como funcionava fraude no leite



Após deflagrada a operação Leite Compen$ado 12, no norte do Estado e no Vale do Taquari, o Ministério Público divulgou escutas telefônicas feitas durante a investigação, que comprovam a adulteração de produtos. Responsáveis pelo transporte e industrialização são flagrados em áudio falando sobre a adição de soda cáustica e água, além da utilização de leite vencido (até mesmo podre).

5. "BBB 17": Globo se posiciona sobre chute de Emilly em Marcos

A TV Globo se pronunciou sobre o suposto chute que Emilly deu em Marcos, no Big Brother Brasil 17, na madrugada desta terça-feira. A assessoria de imprensa da emissora informou que Emilly não vai ser eliminada. A direção do programa entendeu que a situação não passou de uma brincadeira.

6. O desabafo do árbitro Diego Real: "Não sou um criminoso"



A conversa de 29 minutos e 12 segundos com Diego Almeida Real, o polêmico árbitro de Juventude e Inter (1 a 0), no domingo, em Caxias, terminou assim:

– Não sou um criminoso. Não matei. Não trafiquei. Errei ao marcar um pênalti. Foi falha minha. Sou o único culpado. Assumo. Não posso ser crucificado por um erro numa partida de futebol.