Seis mil clientes seguem sem luz após vendaval de domingo no RS

Na área da RGE

Caiu para 6 mil o número de clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul após o temporal deste domingo. Todos os pontos estão na área de concessão de RGE, concentrados principalmente na Serra Gaúcha e localidades próximas de São Francisco de Paula, cidade mais atingida. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a companhia, a luz retornará às residências até o fim desta noite. Cerca de 71 mil usuários chegaram a ficar sem energia elétrica desde a noite de sábado após as fortes chuvas atingirem o Estado.

Leia as últimas notícias

*Rádio Gaúcha