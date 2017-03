Senado pode alterar lei da terceirização da Câmara: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Senado pode alterar lei da terceirização da Câmara

Em discussão no Congresso há 19 anos, a Lei das Terceirizações aprovada na quarta-feira pela Câmara não deve se tornar o marco legal definitivo sobre o tema. Um dia após a deliberação dos deputados, o Senado anunciou a intenção de colocar em votação um novo projeto sobre o assunto. A iniciativa dos senadores tem o objetivo de apresentar para sanção do presidente Michel Temer um texto nem tão liberal às terceirizações como o aprovado na Câmara, mas tampouco restritivo como as regras atuais. A terceirização da atividade-fim, eixo da mudança votada pelos deputados, tende a ser mantida. O acerto foi feito diretamente entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB) e Temer. Pelo acordo, a votação ocorrerá em até duas semanas.



2. "O desfecho poderia ter sido muito pior", diz ciclista envolvido em confusão com motorista da Carris

O ciclista que se envolveu em incidente com o motorista de um ônibus da linha T5 no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, na semana passada, atendeu ao pedido de entrevista feito por Zero Hora e deu sua versão do episódio. Em conversa pelo Facebook, confirmou ter quebrado o espelho retrovisor esquerdo do ônibus antes do trecho da confusão mostrado em vídeo e disse lamentar ter estado ali naquele local, naquele instante. Ele concedeu a entrevista na condição de que não fosse identificado. Um vídeo com parte de conflito viralizou em redes sociais desde terça-feira. Confira a entrevista com o ciclista.

3. Trensurb testa pagamento de passagem com cartões de débito ou crédito

A Trensurb lança nesta sexta-feira um projeto-piloto que permitirá ao usuário pagar a passagem utilizando cartões de crédito ou débito. Uma máquina de autoatendimento será instalada na Estação Mercado, em Porto Alegre, para a venda dos bilhetes. Após adquiri-lo, para ter o acesso aos trens, o passageiro deve passar por uma catraca exclusiva – adaptada para a leitura somente desse tipo de bilhete. No período de testes, o serviço só funcionará na Estação Mercado, das 10h às 16h.



4. Após goleada, Seleção Brasileira ganhará novo convocado



Tite deve anunciar nesta sexta o jogador convocado para o lugar Daniel Alves, que na goleada sobre o Uruguai recebeu amarelo e ficou suspenso para o duelo contra o Paraguai, na próxima terça-feira.



5. Grêmio treina na Arena nesta sexta-feira



O Grêmio treina às 16h na Arena. Será a oportunidade final para Renato ajustar o time que, no sábado, enfrenta o Juventude na Arena.



6. Inter treina e Victor Cuesta deve ganhar espaço



Um treino às 9h30min irá encaminhar a equipe do Inter para enfrentar o São José, no domingo, no Estádio do Vale. Victor Cuesta, que estreou na quarta, deve ser testado ao lado de Léo Ortiz na defesa titular.



7. Rio Grande do Sul deve registrar chuva nesta sexta-feira

Com a influência de uma área de baixa pressão atmosférica, a chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Os maiores acumulados ficam concentrados na faixa Leste, com destaque para São José dos Ausentes, que deve registrar cerca de 20 milímetros. A previsão é de temperatura amena no Litoral Norte e calor nas demais áreas. De acordo com o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia, o final de semana pode apresentar mudanças. Em Porto Alegre, existe a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas na sexta-feira. A sensação de abafamento continua e a temperatura, na Capital, varia entre 19ºC e 30ºC.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA