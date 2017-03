Setenta anos depois, China e Taiwan relembram conflito nacionalista

The New York Times

Taipei, Taiwan – Uma alfaiataria fechada, um banco qualquer, uma antiga estação de rádio.

Muitas vezes esquecido no zum-zum-zum de Taipei, o dia 28 de fevereiro é a época do ano em que esses prédios reverberam com os ecos violentos de 70 anos atrás, quando a identidade da Taipei moderna nasceu.

O "Incidente de 28/02", como ficou conhecido, foi um levante popular ocorrido em 28 de fevereiro de 1947. Ele rapidamente se espalhou por outras partes da ilha, culminando no massacre de 28 mil taiwaneses pelas tropas de Chiang Kai-shek, o líder nacionalista da China. A revolta foi seguida por quatro décadas de lei marcial e a divisão entre os taiwaneses cujas raízes eram anteriores à chegada dos nacionalistas em 1945 e os chineses que migraram para a ilha depois disso.

Ainda assim, foi o desejo de confrontar esses eventos que permitiu que o povo de Taiwan começasse a se recuperar dessa divisão, obtendo o espaço no governo que os manifestantes exigiam há sete décadas.

"Nos últimos anos, a busca por reparação pelos eventos de 28 de fevereiro foi um passo político importante. Isso teve uma grande influência no movimento democrático taiwanês", afirmou Su Ching-hsuan, secretário executivo da Associação Taiwanesa pela Verdade e a Reconciliação.

E essa busca continua. No dia 23 de fevereiro deste ano, um comitê formado por acadêmicos publicou seis novos volumes de arquivos ligados ao levante popular, que segundo eles reforça a conclusão da que Chiang foi o responsável pelo massacre.

O episódio do dia 28 de fevereiro começou um dia antes, na verdade, em frente à Casa de Chá Pegasus, em Dadaocheng, o velho distrito comercial de Taipei. Uma viúva que vendia cigarros ilegalmente foi confrontada por fiscais e pela polícia. Depois que um fiscal bateu em sua cabeça com uma pistola, uma turba enraivecida cercou os policiais, e um deles alvejou e matou uma pessoa que estava no local antes de fugirem para se proteger.

Incapazes de pressionar as autoridade para que entregassem o oficial naquela noite, centenas de manifestantes se reuniram na manhã seguinte para marchar de Dadaocheng ao escritório do governador de Taiwan, Chen Yi, para exigir justiça.

A raiva dois taiwaneses contra os nacionalistas estava se acumulando ao longo dos meses. Os soldados nacionalistas foram originalmente recebidos como libertadores pelos taiwaneses, que viveram sob o governo colonial japonês durante 50 anos. Durante um breve momento, havia a crença otimista de que Taiwan teria maior capacidade de autodeterminação.

Não foi o que aconteceu.

"Quando os chineses chegaram, as pessoas pensaram que a situação iria melhorar, uma vez que muitos taiwaneses eram descendentes de chineses, mas as coisas ficaram ainda piores", afirmou Hsieh Tsai-Ming, guia turístico do Taipei 228 Memorial Hall desde sua abertura em 28 de fevereiro de 1997.

Chen governava Taiwan sem muito tato, afirmou Hsieh. Em meados de 1946, ele havia fechado todas as publicações em idioma japonês e tornou o mandarim o idioma oficial do governo local, isolando inúmeros habitantes de Taipei. As pessoas da cidade ficaram horrorizados com o comportamento das tropas nacionalistas, ao passo que as autoridades nacionalistas se apropriavam de bens públicos e privados.

Além disso, as pessoas sofriam com a corrupção, a má gestão e o envio de recursos para a China, onde os nacionalistas estavam lutando contra os comunistas de Mao Zedong.

Os manifestantes do dia 28 de fevereiro caminharam de Dadaocheng, no sul, até o portão norte do velho muro da cidade, se unindo a mais pessoas ao longo do caminho.

Chou Ching, um jornalista local, registrou o momento em que chegou ao portão norte.

"Vi um cartaz gigante vindo em minha direção", escreveu em seu livro publicado em 1993, "Love and Hate: February 28" (Amor e ódio: 28 de fevereiro).

"Nele estavam escritos oito grandes caracteres que diziam 'Punir severamente o assassino – uma vida por outra vida'. Um tambor de couro de um metro de diâmetro acompanhava o cartaz, mantendo o ritmo. Atrás do tambor, uma fila de incontáveis pessoas acompanhava a petição. Havia homens e mulheres, idosos e crianças, mas principalmente jovens."

A marcha tomou um rumo violento depois de chegar ao Escritório do Monopólio de Taiwan, afirmou o romancistas Chung Lee-ho em seu diário, que também foi publicado em 1993.

"Não importa o que fosse, a multidão agarrava e carregava tudo o que encontrasse pela frente no Escritório de Monopólio, ateando fogo em tudo, incluindo carros, bicicletas e riquixás", registrou Chung.

Pouco depois que a multidão desarmada chegou ao palácio do governo, os soldados abriram fogo, matando inúmeros manifestantes e ferindo dezenas de outros. Um grupo fugiu e invadiu a rádio local, convocando o levante contra os nacionalistas, pelo fim da corrupção e por mais voz na economia da ilha.

Revoltas surgiram em todas as grandes cidades. O povo taiwanês logo assumiu o poder, gerindo os escritórios do governo e mantendo a ordem nas ruas. Chen entrou no jogo, ganhando tempo até que os reforços militares chegassem da China. Foi aí que o massacre começou.

As ruas foram esvaziadas pelos soldados em jipes com metralhadoras, saindo em busca de comunistas e de qualquer pessoa considerada suspeita. A maioria dessas pessoas foi torturada e morta.

Embora grande parte das vítimas não fosse composta por comunistas, a presença comunista em Taiwan estava formando uma resistência clandestina. Um membro do partido, Xie Xuehong, teve um papel importante no levante, algo que o governo comunista chinês usou ao longo do ano para demonstrar solidariedade com o povo de Taiwan, considerada a última província chinesa a ser libertada dos nacionalistas.

A China sempre comemorou o 28 de fevereiro, embora quase sempre sem alarde. Este ano, no aniversário de 70 anos do evento, a abordagem foi mais pública, com a organização de simpósios em Pequim no dia 23 de fevereiro.

O dia 28 de fevereiro "é parte da luta de libertação do povo chinês", afirmou An Fengshan, porta-voz do Escritório Chinês de Relações com Taiwan, durante uma conferência de imprensa realizada em 22 de fevereiro. Ele acrescentou que "durante um longo período, esse incidente foi utilizado com motivos ulteriores por determinadas forças de independência em Taiwan".

Durante os anos de lei marcial, a conversa a respeito de 28 de fevereiro era proibida. Depois que a lei foi encerrada em 1987, algumas pessoas tiveram coragem de falar a respeito, com o encorajamento tácito do presidente Lee Teng-hui, o primeiro líder moderno de Taiwan nascido na ilha. Em 1995, Lee se tornou a primeira autoridade do alto escalão a mencionar o 28 de fevereiro, abrindo os portões para a discussão.

Atualmente, uma pequena placa comemorativa marca a localização da antiga Casa de Chá Pegasus, ocupada mais recentemente por uma alfaiataria. O Escritório de Monopólio atualmente é um banco. E a antiga estação de rádio abriga o Taipei 228 Memorial.

Em 2009, Ma Ying-jeou se tornou o primeiro presidente de Taiwan a visitar o memorial para comemorar o 28 de fevereiro, algo que repetiu ao longo dos oito anos de governo.

Hsiao Ming-Chih, curador do Taipei 228 Memorial, afirmou que as visitas de Ma representam o reconhecido do "pecado original" dos nacionalistas.

Depois de 70 anos como uma das democracias mais livres da Ásia, Taiwan fez grandes progressos na eliminação das velhas divisões entre chineses e taiwaneses. A maioria dos jovens afirma pertencer a uma identidade "taiwanesa", a despeito da origem de seus ancestrais. Mas para algumas pessoas, a ferida nunca vai se fechar.

O fato de Ma ter comemorado o incidente, buscado reparações para as famílias das vítimas e outras formas de preocupação "definitivamente tiveram um impacto", afirmou Hsiao. "Contudo, isso não significa que os familiares e pessoas de diferentes linhagens políticas considerem essas medidas aceitáveis."

Por Chris Horton