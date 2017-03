Sexta-feira será de chuva e calor no RS: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Fortunati anuncia afastamento da reitoria do Grupo Facinepe

Em razão da repercussão de reportagem publicada em pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI), o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati anunciou afastamento da reitoria do Grupo Educacional Facinepe. A apuração do GDI revelou que ele havia sido convidado para o posto pelo então CEO do Facinepe, o advogado Faustino da Rosa Junior, 34 anos, condenado por falsificar diplomas, e que a instituição oferecia cursos de graduação e pós-graduação sem ter credenciamento regular junto ao Ministério da Educação (MEC). O ex-prefeito disse que aceitou o convite para ser reitor da entidade, no início de fevereiro, por ter atuado como secretário estadual de Educação e por ter dedicado especial atenção à área enquanto esteve à frente da prefeitura da Capital.

2. Para aliados, depoimento de Odebrecht ajuda a blindar Temer

Ao afirmar à Justiça Eleitoral que não discutiu valores de repasses para campanhas com o então vice-presidente Michel Temer, em 2014, Marcelo Odebrecht reforçou o discurso de aliados do peemedebista, que trabalham para blindá-lo na Lava-Jato. Por outro lado, o delator confirmou que parte de R$ 150 milhões fornecidos à chapa Dilma-Temer foi pago por meio de caixa 2, sendo que R$ 50 milhões corresponderiam a contrapartida por medida provisória que beneficiou a empreiteira. Lideranças políticas e jurídicas tentam analisar os impactos do depoimento, que lançou para o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a responsabilidade pela negociação de uma contribuição de R$ 10 milhões da empreiteira a campanhas do grupo político dele e de Temer.

3. "Estou usando normalmente", diz Secretário Municipal de Serviços Urbanos sobre água na Capital

Alterações no gosto e no cheiro da água da Capital colocaram, novamente, os moradores da cidade em alerta e pedindo explicações à prefeitura. O Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, afirma que a água continua potável, mas que a solução para o problema depende dos resultados de testes que estão sendo feitos em São Paulo e devem demorar cerca de 15 dias. O prazo foi estendido. Inicialmente, o Dmae havia informado que o resultado do teste que aponta se existem bactérias heterotróficas na água seria anunciado na quinta-feira. Enquanto não há uma confirmação técnica, o secretário evita falar em causas, mas descarta que o líquido esteja impróprio para consumo.



4. Imagens mostram criminosos que executaram paciente no Hospital Municipal de Novo Hamburgo

Estampidos de pistolas 9mm romperam o silêncio dentro do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde um jovem de 20 anos foi executado no próprio leito às 8h24min de quinta-feira. Wellington Jean Brito Bandeira estava com a companheira, quando dois criminosos usando bonés e armados chegaram e dispararam pelo menos 28 vezes, antes de virarem as costas e saírem por onde entraram: a porta principal da casa de saúde. A câmera de vigilância instalada na recepção do hospital flagrou a dupla chegando acompanhada de um comparsa às 8h23min. Um minuto depois, os dois saem correndo em direção à rua. A Polícia Civil irá utilizar essas imagens para tentar identificar os atiradores. Até o momento, ninguém foi preso.



5. Grêmio treina a um dia do Gre-Nal

Na véspera do Gre-Nal, o Grêmio treina nesta tarde na Arena. Será o último trabalho antes do clássico para Lucas Barrios se adaptar ao estilo de jogo da equipe. O paraguaio é cotado para começar o jogo de sábado.



6. Inter recebe Victor Cuesta às vésperas do clássico

O Inter recebe em Porto Alegre, às 11h50min, o zagueiro Victor Cuesta. O defensor, que não fica à disposição para o Gre-Nal, passará por exames médicos logo depois. À tarde, o Colorado treina no Vila Ventura de olho no clássico.



7. Mesmo com temperaturas elevadas, chuva ganha força no RS nesta sexta-feira

O abafamento e o calorão devem começar a dar uma trégua a partir desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, a chuva se espalha por todo o RS durante o período da tarde. As regiões de fronteira com o Uruguai e com a Argentina registrarão os maiores volumes de água. Em Uruguaiana, o tempo será instável com chuvas isoladas. A mínima será de 24ºC e máxima 28ºC. Em Porto Alegre, o dia ainda segue quente com possibilidade de chuvas isoladas, a máxima será de 35ºC.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA