Acidente

O surfista gaúcho Lucas Zuch morreu neste sábado, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no hospital desde o dia 7 de março, quando se afogou surfando na Praia da Barra. Zuch foi resgatado com vida, mas teve a morte cerebral confirmada neste sábado.

Zuch era conhecido no surf gaúcho por sua história no esporte e pela fundação do projeto Surfari que produzia conteúdos sobre a modalidade. Em 2016 foi um dos condutores da Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul