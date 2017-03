Surfista gaúcho que se afogou no Rio está "em coma, recebendo suporte intensivo" 

Boletim médico

O Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, divulgou na noite desta terça-feira, um boletim médico que descreve como "em estado crítico de saúde" o surfista gaúcho Lucas Zuch, que se afogou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 7 de fevereiro.

O boletim detalha que o paciente está em "coma Glasgow 3, recebendo suporte intensivo". Segundo a instituição, "o diagnóstico da morte encefálica veiculado nas notícias da imprensa não é procedente e nunca foi firmado pelos médicos da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro", onde Lucas esteve internado, "tampouco pela equipe médica que o assiste no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre".

Na escala Glasgow, método utilizado para registrar o grau de consciência de uma pessoa, para avaliação inicial e contínua após um traumatismo craniano, os níveis variam de 15 (respondendo ao máximo a três estímulos: ocular, verbal e motor) a 3 (sem resposta aos estímulos). Conforme explica a chefe do serviço de neurologia do Hospital Moinhos de Vento, doutora Sheila Martins, pacientes no nível 3 — o mais baixo da escala —, não abrem os olhos, não falam e não se movimentam, apresentando quadro de coma profundo.



O mesmo documento informa que "a família, através do irmão Roberto Zuch, elogiou os tratamentos recebidos no Rio de Janeiro e no Hospital Moinhos de Vento". E acrescenta que "a família vai respeitar o desejo de Lucas de ser doador de órgãos".

O boletim é assinado pelo médico intensivista Luis Antonio Nasi e pela neurologista Sheila Martins.



