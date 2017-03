Tarifa de luz mais cara, terceirização sancionada e fim da greve dos professores: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Conta de luz terá cobrança extra em abril por falta de chuva

No mês de abril, os consumidores de energia elétrica vão pagar R$ 3 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. É que no próximo mês vai vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que é usada quando é preciso acionar usinas termelétricas mais caras, por causa da falta de chuvas.

2. Temer sanciona lei da terceirização

O presidente Michel Temer sancionou, na noite desta sexta-feira, o projeto de lei que amplia as possibilidades de contratação de trabalhadores terceirizados pelas empresas. O texto, aprovado pelos deputados na semana passada, sofreu três vetos. Dois estão relacionados a assuntos que, segundo o Palácio do Planalto, já estão previstos na Constituição.

3. Professores estaduais encerram greve e retomam aulas na próxima quarta-feira

Professores da rede estadual decidiram, por ampla maioria, encerrar a greve que durava 16 dias. A assembleia geral da categoria ocorreu na sexta-feira, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre. Conforme o Cpers/Sindicato, as aulas serão retomadas na quarta-feira, e os dias de paralisação, recuperados.

4. MP pede internação de adolescente por homicídio em escola de Cachoeirinha

A promotora de Justiça Maria Rita Noll de Campos representou pela internação preventiva de adolescente de 12 anos apontada como responsável pela morte da aluna Marta Avelhaneda Gonçalves, de 14 anos, em escola de Cachoeirinha. O Ministério Público solicitou a aplicação da medida socioeducativa mais grave por entender que a adolescente deve responder pelo ato infracional de homicídio qualificado por asfixia.

5. Entenda como fica a relação entre Grêmio, OAS, bancos e Arena

O Grêmio se retirou oficialmente da mesa de negociações pela compra da gestão da Arena. Antes procurando estabelecer o diálogo, o clube agora irá aguardar ser chamados novamente. Enquanto espera que os parceiros cumpram com os acordos debatidos incessantemente nos últimos anos, a relação do clube com o estádio não será alterada.

6. Advogado do Inter garante que não houve adulteração em documentos

Um dia depois de o STJD divulgar que uma perícia indicou que os documentos anexados pelo Inter no Caso Victor Ramos eram falsos, o advogado Daniel Cravo garantiu que o departamento jurídico colorado protocolou no processo os documentos exatamente da mesma forma como eles foram recebidos pelo clube.

7. Quadrilha é suspeita de roubar 1,5 mil veículos no RS em um ano e meio



A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos suspeita de agir na Região Metropolitana de Porto Alegre e vender para o Rio Grande do Sul e mais nove Estados. Desde outubro de 2015, o grupo, formado por pelo menos 29 pessoas, teria tido participação direta ou indireta no roubo de aproximadamente 1,5 mil veículos e movimentado aproximadamente R$ 6 milhões.

8. Incêndio em fábrica deixa um morto e mais de cem feridos



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de calçados em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, nesta sexta-feira, deixando um morto e mais de cem feridos. Segundo a secretária municipal de Saúde, Magda Bartikoski, o homem de 51 anos trabalhava no local e passou mal após ajudar colegas a saírem das instalações da empresa.

9. Confira seis opções de graça para o seu fíndi

Jorge Ben Jor é homenageado em tributo neste domingo, com participação da cantora Céu e do Skank, no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Virada Sustentável também traz excelentes programas para o fim de semana. Veja a programação!