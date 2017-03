"Tenho carnes deles agora no meu freezer", diz Tony Ramos sobre frigorífico alvo de operação da PF

Investigação

Após a Polícia Federal (PF) deflagrar, na manhã desta sexta-feira, a operação Carne Fraca, em que fiscais corruptos permitiam a emissão de certificados de sanidade animal para produtos vencidos e de má qualidade, o ator Tony Ramos afirmou estar surpreso com a notícia. A PF investiga as principais empresas do setor, como a BRF Brasil, que detém marcas como Sadia e Perdigão, e a JBS, responsável por Seara e Friboi, marca para a qual Tony atua como garoto propaganda em peças publicitárias. As informações são do site Ego.



Em entrevista ao portal, ele disse ser ¿apenas contratado pela empresa de publicidade¿ e não ter nenhum contato com a JBS.



— Não sou técnico no assunto em que a Polícia Federal está fazendo a ação, mas existe um controle em todas as embalagens, existe um código de barras em que as pessoas podem acompanhar a qualidade e a validade. Eu já visitei uma das fábricas, continuo comprando os produtos Friboi, tenho carnes deles agora no meu freezer e uso nos meus churrascos do fim de semana — disse ele ao Ego.

Ramos contou ainda que acredita na boa qualidade dos produtos e que irá entrar em contato com a empresa que o contratou para obter informações.



Operação

Na tentativa de desarticular uma organização criminosa liderada por fiscais agropecuários e empresários do agronegócio, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Carne Fraca, no Rio Grande do Sul e em outros seis Estados. De acordo com a investigação de quase dois anos, as superintendências regionais do Ministério da Pesca e Agricultura (Mapa) no Paraná, em Minas Gerais e em Goiás atuavam diretamente para proteger grupos empresariais.



