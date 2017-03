Trinidad e Tobago tenta parar o fluxo de jovens recrutados pelo ISIS 

The New York Times

Por: The New York Times

Enterprise, Trinidad e Tobago – Quando estava com 17 anos, Fahyim Sabur já havia memorizado o Alcorão.

Aos 23, evitava festas de calipso e dava aulas privadas de árabe em seu bairro em Enterprise, a cerca de 32 quilômetros de Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago.

Um ano depois, estava em um campo de batalha na Síria onde morreu lutando pelo Estado Islâmico.

"Ele nunca me falou sobre isso. A Segurança Nacional me ligou um dia e me disse: 'Seu filho está morto'", conta seu pai, Abdus Sabur, de 56 anos, que vende carne nas ruas.

Autoridades de justiça em Trinidad e Tobago, uma pequena nação caribenha insular na costa da Venezuela, estão lutando para estancar as levas constantes de jovens muçulmanos que viajam para a Síria, onde pegam em armas para defender o Estado Islâmico, também conhecido como EI ou ISIL.

Autoridades americanas se preocupam com o fato de ter um terreno fértil para extremistas tão perto dos Estados Unidos, temendo que os combatentes de Trinidad possam retornar do Oriente Médio e atacar o corpo diplomático ou instalações de petróleo em Trinidad, ou mesmo embarcar em um voo de três horas e meia até Miami.

Recentemente, o presidente Donald Trump falou por telefone com o primeiro ministro de Trinidad e Tobago, Keith Rowley, sobre terrorismo e outros desafios de segurança, entre eles combatentes estrangeiros, segundo Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca.

Trinidad tem uma história de extremismo islâmico – um grupo muçulmano radical foi o responsável por um golpe fracassado em 1990 que durou seis dias, e em 2012 um trinitário foi condenado à prisão perpétua por seu papel em um plano para explodir o Aeroporto Internacional Kennedy. Os muçulmanos são apenas seis por cento da população e os combatentes geralmente vêm das margens da sociedade, alguns deles fogem de acusações criminais.

Eles veem poucas oportunidades na nação cheia de petróleo cuja economia declinou junto com o preço da commodity, dizem especialistas. Alguns eram membros de gangues que ou se converteram ou se radicalizaram na prisão, enquanto outros foram influenciados por imãs locais que estudaram no Oriente Médio, segundo líderes muçulmanos e autoridades americanas.

Os jovens encontram consolo nas redes sociais e nos sites islâmicos radicais.

E na chamada para a jihad.

Ao contrário das leis de muitos países, em Trinidad não é ilegal aderir ao chamado do EI, apesar de o governo estar pensando em mudar essa regra. Entre 100 e 130 pessoas viajaram para a Síria a partir de Trinidad, que tem uma população 1,3 milhões de pessoas, segundo o ex-embaixador americano John L. Estrada e o ministro de segurança nacional de Trinidad, Edmund Dillon.

Em comparação, cerca de 250 cidadãos dos Estados Unidos, um país com uma população 240 vezes maior, seguiram os extremistas ou tentaram viajar para a Síria até o final de 2015, segundo um relatório do Comitê de Segurança Interna da Câmara.

Per capita, Trinidad tem o maior número de combatentes estrangeiros do hemisfério ocidental a se juntar ao EI, diz Estrada, que deixou o posto depois da posse de Trump no mês passado.

"O povo de Trinidad se dá muito bem com o EI. Eles estão no topo do ranking, são muito respeitados e falam inglês. O grupo tem usados os jovens de Trinidad para fazer propaganda e espalhar sua mensagem pelo Caribe", afirma Estrada.

Muito da informação sobre as identidades daqueles que foram para o exterior vem das fontes de inteligência americanas, embora os imãs locais e líderes islâmicos tenham dito que sabem de várias pessoas, incluindo mulheres, que partiram.

"Conheço famílias inteiras que foram para lá", afirma Imtiaz Mohammed, presidente da Associação de Missionários Islâmicos, que faz trabalhos de caridade em Trinidad e no Oriente Médio.

Juan S. Gonzalez, ex-vice-secretário assistente do secretário de estado para assuntos do hemisfério ocidental, diz que a maior parte dos combatentes islâmicos da América Latina vem de Trinidad e Tobago. Os números salientam o risco de ataques solitários na região, avisa ele.

"À medida que os Estados Unidos continuam a cercar o EI e a derrotá-lo, vários desses jovens vão passar a sentir que não tem um lugar seguro para onde correr", afirma Gonzalez. "O Caribe, Trinidad e Tobago e os Estados Unidos estão preparados para quando esses jovens retornarem para seus países? Essa é uma vulnerabilidade real."

Ele explica que as pessoas no Caribe têm permissão para viajar pelas ilhas sem visto, o que torna muito fácil para alguém ir às Bahamas e de lá dar um "pulinho" no sul da Flórida.

Os Estados Unidos, que encoraja Trinidad e Tobago a endurecer suas leis, manteve reuniões com os líderes muçulmanos na embaixada de Port of Spain e pagou para vários comparecerem a oficinas de antiextremismo nos Estados Unidos.

Segundo se sabe, Sabur, o jovem radical de Enterprise, é um entre vários jovens de Trinidad que morreram na Síria. Entre eles também está Shawn Parson, que aparece em um vídeo de recrutamento do EI. Ele foi alvo de um programa do FBI que, em cooperação com os militares, procurou eliminar as figuras que apareciam nas redes sociais do grupo, frequentemente com ataques de drones.

No verão passado, Shane Crawford, conhecido por Abu Sa¿d at-Trinidadi, talvez o mais conhecido recruta do estado islâmico em Trinidad, recebeu destaque com um artigo em uma revista do grupo, a Dabiq, no qual pedia ataques às embaixadas ocidentais.

Crawford dizia que havia sido influenciado por leituras islâmicas e um líder muçulmano de Trinidad, Ashmead Choate. Choate ¿atingiu o martírio¿ em Ramadi, no Iraque, segundo o artigo.

A origem da militância crescente de hoje, disse Crawford no artigo, pode ser atribuída ao golpe fracassado de 1990, quando um grupo de muçulmanos radicais tomou legisladores com reféns em um cerco ao parlamento. Quando o golpe terminou, duas dúzias de pessoas estavam mortas.

Yasin Abu Bakr, de 76 anos, que liderou a revolta e desde então foi liberado da prisão, diz que o governo criou um clima em que os jovens muçulmanos não se sentem seguros ou bem-vindos nos serviços militar e civil. "É uma discriminação e um isolamento total contra os muçulmanos em Trinidad", afirma.

O procurador geral de Trinidad, Faris Al-Rawi, explica que, depois do golpe, usar roupas muçulmanas, "assumiu um certo encanto".

"Muita gente que nem era realmente muçulmana fez questão de levar adiante aquela traição", conta.

Recentemente, o governo de Trinidad apresentou uma série de emendas que criminalizariam quem se torna membro do EI ou de outras organizações extremistas. As pessoas que viajam para algumas regiões estariam presumidamente fazendo isso por causa do terrorismo, e o ônus de provar o contrário recairia sobre eles, diz Al-Rawi.

Mohammed, da Associação dos Missionários Islâmicos, criticou as leis propostas, dizendo que grupos como o dele que fazem viagens aos Oriente Médio e estão frequentemente envolvidos em trabalhos de caridade poderiam ser injustamente acusados.

"Não dá para ir ao tribunal e ouvir de um juiz que você é culpado sem evidência, apenas por uma suposição", explicou.

Mohammed denunciou publicamente o EI, mas afirma que seu visto americano e sua licença de piloto comercial foram revogados depois que um suspeito de terrorismo passou por seu centro islâmico.

Uma autoridade sênior de inteligência de Trinidad que não foi autorizada a falar publicamente diz que se preocupa com o fato de que a lei proposta possa fazer com que pessoas que pretendiam viajar para a Síria comecem, ao invés disso, a planejar ataques em casa.

Por Frances Robles