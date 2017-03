Troca de urnas eletrônicas foi única ocorrência na disputa pelo comando de seis municípios do RS

Eleições suplementares

A eleição em seis municípios gaúchos se encaminha para o fim sem o registro de maiores problemas. No total, cerca de 247 mil eleitores estão aptos a votar nesse domingo na disputa pelas prefeituras de Arvorezinha, Butiá, Gravataí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul.

Até as 15h, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a principal ocorrência havia sido a troca de 15 urnas eletrônicas. Sete apresentaram defeito em Gravataí, quatro em Salto do Jacuí, duas em São Vicente do Sul e duas em Butiá. A eleição está ocorrendo hoje porque os vencedores do pleito realizado em outubro do no ano passado tiveram as candidaturas rejeitadas pela Justiça Eleitoral.

O Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de novas disputas - em todo o Brasil, há eleições em 23 cidades. A exemplo de outras eleições, as seções eleitorais permanecem abertas das 8h às 17h.

A projeção do TRE é anunciar os vencedores nas seis cidades no máximo até as 19h. A maior eleição ocorre em Gravataí, cidade com o terceiro maior PIB do Estado. No total, seis candidatos disputam a preferência de 199.891 eleitores. No extremo oposto está São Vendelino, na Serra, onde estão aptos a votar 2.119 pessoas.