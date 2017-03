Uma cidade onde a dissidência faz parte da vida

The New York Times

Por: The New York Times

Washington – Em uma cidade que parece passar por transformações culturais e políticas constantes, existem certas partes da vida que parecem imutáveis: a paralisia no Capitólio, a aparição esporádica de um filhotinho de panda, a previsível imprevisibilidade do Metrô de Washington.

Além disso, agora também há o protesto constante de manifestantes.

Poucas semanas depois de Donald Trump assumir a presidência, muitos habitantes dessa área majoritariamente democrata e que participavam de protestos esporádicos agora adotaram a resistência a seu governo como um verdadeiro estilo de vida. Esses indivíduos participam de marchas nos fins de semana, combinam com os amigos depois do trabalho ou se organizam para enviar cartas para a Casa Branca.

"Eu já notei que isso está se convertendo em uma espécie de evento social. As pessoas com quem eu costumava tomar café agora me encontram nos protestos", afirmou Denisha Jones, professora assistente de formação de professores na Universidade Trinity Washington, que participou de inúmeros protestos desde que Trump assumiu a presidência.

"Manifestação é melhor que café" parece uma daquelas frases de efeito que as pessoas colocam na camiseta – e graças à internet isso já aconteceu. Contudo, também é uma frase usada por amigos em bares, no trabalho e no caminho para casa, depois de mais uma manifestação. "A gente se vê na semana que vem", dizem os manifestantes.

Às vezes os encontros são até mais regulares que isso. Os protestos organizados contra Trump muitas vezes reúnem centenas de pessoas em pouquíssimo tempo: quando o governo publicou sua primeira versão da regra que proibia a entrada de estrangeiros de sete países predominantemente muçulmanos, afirmou Jones, "no dia seguinte estávamos todos na frente da Casa Branca".

Os protestos também estão se espalhando, especialmente à medida que as temperaturas aumentam. Mike Litterst, porta-voz do Serviço Nacional de Parques, afirmou que a agência recebeu cerca de 200 pedidos desde o início do ano para a realização de manifestações nos parques de Washington, incluindo o National Mall. Cerca de 50 pedidos foram feitos no mesmo período do ano passado. (O número deste ano inclui os diversos protestos realizados durante a posse presidencial.)

Outro sinal é o tamanho da multidão na All Souls Unitarian, igreja de Washington onde a justiça social e o culto religioso caminham lado a lado. Atualmente, os cultos de domingo atraem 200 pessoas mais do que antes da eleição, de acordo com o reverendo Dr. Robert M. Hardies, principal pastor da igreja. As 2.400 pessoas que estiveram no primeiro culto depois da Marcha das Mulheres, em 21 de janeiro, foram o recorde da igreja.

"Você chega ao aeroporto e sente que está com pessoas como você", afirmou Hardies, referindo-se aos protestos contra a proibição de entrada de certos estrangeiros. "Você vai à igreja e percebe que está com pessoas como você."

Agora há tantas manifestações para escolher durante o fim de semana que as pessoas que querem participar já estão ficando sem tempo. Por isso, elas começam a arrumar umas horinhas para protestar também nos dias de semana. Durante o recente protesto intitulado "Um Dia sem as Mulheres", Wajiha Rais, advogada de 25 anos, usou a hora do almoço para se juntar às manifestantes. Ela segurava uma placa que dizia "Tire suas mãozinhas do meu útero" na Praça Lafayette, em frente à Casa Branca com outras mulheres que haviam faltado ao trabalho.

"Todo dia acontece alguma coisa e eu quero contribuir. Parece que o país deu alguns passos em direção ao passado com nosso presidente", afirmou Rais.

Para muita gente, protestar sempre foi uma forma de encontrar uma comunidade e celebrar sua causa, de acordo com Rachel L. Einwohner, professora da Universidade Purdue especializada na sociologia dos protestes. Ela afirmou que a recente popularização do termo "a resistência" entre os liberais pode ter muito a ver com a presença dessa nomenclatura no imaginário da cultura pop. A quantidade de placas da Princesa Leia (de "Guerra nas Estrelas") durante a Marcha das Mulheres é um exemplo disso, afirmou.

O conceito de resistência também é uma ideia mais acessível para aqueles que não podem participar de grandes marchas, nem viajar para acompanhar as manifestações.

Atualmente, segundo ela, a resistência pode consistir em simplesmente deletar o aplicativo do Uber.

"A palavra 'protesto' muitas vezes é mal recebida. 'Resistência', por outro lado, é um pouco mais aceitável e segura", afirmou Einwohner.

Outras pessoas encontram pequenas formas de se manter participativas, misturando ativismo social e atividades sociais.

A psicopedagoga Megan McPeak Davis afirmou que estava motivada para começar a organizar sua rede de amigos e conhecidos depois que voltou para casa após a Marcha das Mulheres em Washington. Ela criou um grupo privado no Facebook – Nasty Women Make Plans – e, seguindo os conselhos dos organizadores da marcha, convidou um grupo de amigos para se encontrar e pensar no que fazer em seguida. Para ela, essa era uma versão mais séria do clube do livro.

"Eu não tenho muito tempo para socialização", afirmou McPeak Davis, de 37 anos, mãe de dois filhos. "Cheguei a um ponto em que se conseguir unir vida social e ativismo, consigo matar dois coelhos com uma cajadada só".

Também não é incomum que novas amizades e até alguns romances surjam em meio às manifestações. Brendan Orsinger, ativista de 35 anos, conta que conheceu uma pessoa com quem se relacionou depois que ambos foram algemados e fichados por desobediência civil na capital americana.

"Acabamos namorando por um tempo", acrescentou.

O romance não durou. Orsinger conheceu outra pessoa – durante outra manifestação.

Um dos obstáculos é o cansaço. Jones, a professora universitária, afirmou que os cuidados pessoais se tornaram uma parte importante de sua rotina.

"Depois de um tempo, você precisa colocar um limite e deixar de protestar naquele fim de semana para poder fazer outras coisas."

Por Katie Rogers