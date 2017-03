Uma corrida para documentar plantas raras antes que seu habitat desapareça

The New York Times

Por: The New York Times

Montanha Kampong Trach, Camboja – Há milhões de anos, a água recuou e os recifes de coral acabaram rodeados pelo mangue pantanoso do delta do Rio Mekong.

Hoje, eles foram transformados pelo vento e pela chuva em falésias de calcário, conhecidas como sistemas cársticos, que se destacam na paisagem do Camboja, mesmo que a floresta de várzea em torno tenha sido desmatada por séculos de cultivo intensivo de arroz e exploração da madeira.

São cheios de cantos e recantos que abrigam plantas e animais altamente especializados e não encontrados em nenhum outro lugar. Eles também são importantes para os seres humanos, pois contêm pequenos altares e templos que, acredita-se ser as casas dos neak ta, espíritos da paisagem no panteão animista local.

Em breve, tudo vai desaparecer.

Agora, um pequeno grupo de cientistas está correndo para documentar essa botânica rara antes que empresas locais os transformem em pedreiras, triturando os minerais para a produção de cimento que abastece o crescente setor de construção do país.

A maioria das florestas do sudeste asiático já foi desmatada para apoiar o rápido crescimento econômico da região e seu apetite implacável pela madeira de lei. (Quase toda a cobertura florestal na vizinha Tailândia desapareceu, e o Camboja agora passa pela mais rápida aceleração do desmatamento no mundo, apesar de uma suposta proibição da atividade). O cimento e concreto também vivem uma alta demanda, então os sistemas cársticos são a bola da vez.

"Eles são os últimos existentes no Delta do Mekong, regiões naturais de um tipo especializado de vegetação que não tem muito valor em termos de madeira e que são santuários de espécies raras", disse J. Andrew McDonald, professor de Botânica na Universidade do Texas Rio Grande Valley, que lidera o projeto de coleta de plantas com o apoio da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os habitat de calcário podem atuar como "arcas" da biodiversidade que reabastecem áreas circundantes após danos ecológicos, mas são tão complexos que, uma vez destruídos, não podem ser recriados.

Eles têm pouco acesso à água durante seis meses do ano, criando um ambiente duro e alcalino que levou à evolução de uma flora semelhante à do deserto no meio de um país quente e úmido. McDonald as chama de "plantas tipo Dr. Seuss", que parecem e se comportam como cactos e suculentas, a flora típica de desertos, mas que estão relacionadas a plantas tropicais locais.

Há videiras gordas e suculentas, figueiras com folhas grossas e cactos falsos, espinhosos e segmentados como os que crescem no deserto americano, mas na verdade membros da família poinsétia, que evoluiu de forma independente. Talvez uma das espécies mais incomuns seja a grande flor conhecida como Amorphophallus.

As plantas mais resistentes e mais determinadas crescem nas fissuras e fendas das rochas, ou se agarram às extremidades afiadas das falésias, expostas ao vento e ao sol. Flores tropicais mais delicadas – orquídeas e não-me-toques brancas – vivem em grutas, sugando a água que escorre pelo calcário. Na base, os sistemas cársticos são como queijo suíço, cheios de bolsões esculpidos pela água que se abrem em grandes lagos subterrâneos, onde morcegos raros se alimentam e cogumelos crescem.

Durante quatro dias em janeiro, armados com sacos de arroz e tesouras de poda, McDonald e vários colegas e estudantes se debruçaram sobre dois sistemas cársticos ligados, Phnom Kampong Trach e Phnom Domrei, escalando suas superfícies irregulares e passando por uma rede de cavernas pelo caminho.

McDonald, de 62 anos, é um texano com uma veia mística que passa seu tempo livre trabalhando em um manuscrito de mil páginas sobre a iconografia religiosa da flor de lótus. Ele consegue subir e descer os sistemas cársticos escorregadios e profundos como se fosse um das cabras montanhesas que vivem aqui (outra anomalia no Camboja, país extremamente plano).

Ao longo de duas excursões botânicas, o grupo encontrou mais de 130 espécies de plantas vasculares nativas desse trecho de calcário, e uma variedade rica, incluindo espécimes que podem ser novos para a ciência: um Amorphophallus e outra flor relacionada, um novo tipo de jasmim e um membro da família do café.

Além de descobrir essas raridades, os cientistas queriam documentar a biodiversidade dos sistemas cársticos e as formas como as partes diferentes do habitat se relacionam antes que desapareçam. Em última análise, esperam convencer o governo a transformar esses dois sistemas em uma área protegida, impedindo que sejam usados como futuras pedreiras.

A equipe teve a companhia de um representante do ministério do Meio Ambiente, que deveria passar informações sobre os méritos da proposta da proteção a seus superiores. Como o órgão não conta com especialistas em botânica, enviou Neang Thy, o principal herpetologista do país.

"A vegetação que você vê aqui, não vê em nenhum outro lugar. Se for destruída, será um problema", disse ele.

O Camboja praticamente não conta com botânicos e o estudo das plantas no país foi paralisado entre 1970 e 1992, durante um longo período de guerra e agitação, pontuado pelo trauma do domínio do Khmer Vermelho de 1975 a 1979.

Em Kampot, os cientistas foram conduzidos através de algumas das redes de cavernas mais traiçoeiras por Ken Sam An, de 61 anos, natural de uma vila ao logo de Phnom Kampong Trach, que as conhece como ninguém.

Após a queda do Khmer Vermelho, em 1979, Ken passou anos trabalhando para uma empresa de pedreiras de calcário, mas agora presta serviço a um comitê local que tenta preservar os sistemas cársticos, pedindo que os residentes locais parem de cortar pedras para vender.

"Digo a eles: 'Se você quebrar a montanha não é bom para o ambiente e se você trabalha com turismo pode vender coisas para os turistas em vez de quebrar pedras'."

Um risco muito maior é a extração de calcário em grande escala feita por empresas produtoras de cimento. A Kampot (K) Cement, uma joint venture entre a influente empresa local Khaou Chuly Group e o fabricante tailandês Siam Cement, reivindica grandes sistemas cársticos na área. O local produz mais de 907 mil toneladas de cimento por ano.

Outra empresa do país, a Chip Mong, formou uma parceria com uma empresa tailandesa e começou a construir uma fábrica de US$ 262 milhões na área no ano passado, com o objetivo de produzir quase 1,4 milhão de toneladas por ano, o que ainda não é suficiente para saciar o voraz apetite do Camboja por cimento, que pode chegar a 4,54 milhões de toneladas este ano.

As empresas de cimento também geraram um boom imobiliário em Kampot, onde os preços subiram quase trinta vezes na última década, de acordo com os locais. Em entrevistas, os habitantes se queixam que as rochas sendo retiradas das montanhas com explosivos estavam caindo sobre suas casas e irritando o neak ta local, que precisa receber oferendas de porcos assados.

Mesmo quando as avaliações ambientais são realizadas, elas quase sempre são focadas em mamíferos de grande porte, deixando de lado plantas e animais pequenos que são altamente endêmicos de certas cavernas. Os invertebrados viscosos e moles e as plantas estranhas que vivem em sistemas cársticos dificilmente convencem doadores, que preferem o que é conhecido como "megafauna carismática", animais bonitos e de fácil antropomorfização como elefantes, tigres e golfinhos, com grande apelo para o público.

"É preciso ser botânico para apreciar o carisma de uma planta", disse McDonald.

Os sistemas cársticos que seu grupo quer proteger têm a vantagem de já ser uma pequena atração turística, com um pagode budista a seus pés, pequenos santuários aninhados em cavernas e um conjunto de degraus de pedra que levam até um lago subterrâneo onde os monges se banham.

Por Julia Wallace