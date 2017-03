Vídeos reforçam suspeita de acordo entre médicos para dividir lucro

Itaqui

A investigação da PF aponta para um conluio entre os ginecologistas e obstetras Alfonso Aquim Vargas e José Solano Barreto de Oliveira, presos em Itaqui por cobrança de cesarianas e laqueaduras feitas pelo SUS. Depois que Solano foi descredenciado do Hospital São Patrício, foi trabalhar em um posto de saúde. De lá, encaminharia as pacientes para Alfonso. A polícia acredita que eles dividiriam o lucro. Um dos elementos que levam a PF a acreditar nessa associação é um vídeo feito a pedido dos agentes por uma gestante, com uma câmera escondida. Ao consultar com Solano, ele a encaminha para o colega, dizendo que Alfonso provavelmente cobraria R$ 1,5 mil por uma laqueadura.

Em outra gravação, da consulta com Alfonso, o médico confirma o valor à paciente, mas revela dificuldades com o anestesista. Conta que anteriormente era fácil, havia combinação com um profissional da área, mas que agora tinha chegado um novo e que a paciente teria de ver se ele concordava em fazer a laqueadura e quanto cobraria. Um terceiro vídeo mostra que, quando a mulher procura esse médico, ele fica espantado com a história e chama o diretor do hospital. Depois disso, Alfonso foi afastado.



Com base em provas que considera "muito robustas", Ana Gabriela pediu a prisão preventiva de Solano e Alfonso. Também solicitou a prisão do anestesista que estaria envolvido no caso — figura conhecida em Itaqui —, o que foi negado pela Justiça Federal. As provas contra ele são mais frágeis, pois as vítimas sempre faziam o pagamento aos obstetras. Mesmo assim, Ana Gabriela está convencida do envolvimento desse terceiro médico, indiciado pelos mesmo crimes dos outros dois.

— O anestesista ganha um salário fixo. Recebe o mesmo, não importa o número de cesarianas que fizer. Então, por que concordaria em trabalhar dessa forma, sem ganhar nada a mais por isso? E, no caso da laqueadura, ele naturalmente recebia, porque não tem como não saber que está fazendo esse procedimento e que ele não está constando do prontuário médico — argumenta a delegada.



Alfonso e Solano podem pegar pena máxima de 25 anos, o mesmo valendo para o anestesista. A secretária que foi indiciada está implicada em menos crimes.



O que dizem Alfonso Aquim Vargas e José Solano Barreto de Oliveira

Nos depoimentos que deram depois da prisão, negaram todas as acusações, exceto a realização de laqueaduras durante as cesarianas, que disseram ter feito sem cobrar. Não explicaram porque esses procedimentos não eram registrados nos prontuários das pacientes. A defesa dos médicos informou que eles não vão se manifestar por enquanto.



O que diz o Hospital São Patrício

Em nota, informa que "repudia qualquer forma de procedimento ilegal e continua à disposição para contribuir com as investigações".

OS CRIMES

Corrupção

- Os médicos — dois obstetras e um anestesista — foram indiciados por corrupção por serem funcionários públicos cobrando valores irregulares. A secretária foi indiciada por participação em corrupção.

Associação criminosa

- A Polícia Federal (PF) entendeu que os quatro indiciados se associaram de forma organizada com fins de cometer crimes.



Estelionato

- O crime teria sido cometido por causa de falsificação de documentos, como os prontuários em que se dizia que as gestantes necessitavam de cesariana, quando isso não correspondia à verdade. A secretária não entra nesse crime.



Esterilização cirúrgica ilegal

- A realização de laqueaduras durante cesarianas, que teriam sido realizadas clandestinamente pelos médicos, não é permitida pela legislação. A secretária também está isenta desse crime.

