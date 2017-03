Zero Hora leva duas premiações em concurso mundial de design

Imprensa

O design digital de Zero Hora foi premiado pela Society for News Design (SND) pelos trabalhos Mangá Colorado, de Gilmar Fraga e Diogo Perin, e Descubra seu candidato, de Leonardo Azevedo e Guilherme Maron. Entre mais de mil trabalhos inscritos por veículos de vários países, foram escolhidos 303 como os melhores de 2016. A SND é uma organização internacional que trabalha para melhorar a comunicação por meio da excelência no jornalismo visual.



O Quiz Descubra seu candidato permitiu ao usuário responder perguntas e, a partir das respostas, descobrir com qual candidato às eleições para prefeito de Porto Alegre tinha mais afinidade. O Mangá Colorado é uma HQ que comemora o 10º aniversário do título do Mundial de Clubes pelo Internacional em solo japonês.

Este é o sexto ano da competição. A Society for News Design escalou 14 profissionais para revisar os trabalhos em dois dias de julgamento no campus Medill da Northwestern University, em Washington D.C. Os vencedores serão premiados no Workshop anual da Sociedade em Charlotte, de 19 a 21 de abril.

Em março de 2016, ZH já havia sido reconhecida pelo game "Seja um Libertador da América", produzido por Leonardo Oliveira e Guilherme Maron para marcar os 20 anos do bicampeonato do Grêmio na Libertadores, que ocorreu em 1995. Em 2015, o jornal também foi premiado por ilustrações dos jogadores que foram estrelas na Copa do Mundo de 2014.



— Em mais um ano, nosso trabalho é reconhecido pela SND com prêmio tido como o Oscar do design gráfico dos jornais e revista do mundo. Estas conquistas sinalizam que estamos no caminho certo e valorizam, ainda mais, a nossa busca pela qualidade jornalística — diz o editor de Arte de ZH, Leandro Maciel.