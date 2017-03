ZH facilita acesso ao conteúdo digital

Imprensa

Antes mesmo de Zero Hora sair das rotativas todos os dias, os assinantes podem ler o conteúdo com exclusividade. Por volta das 2h da manhã, o Jornal Digital, com páginas exatamente iguais às impressas, já pode começar a ser folheado com um toque na tela. Na sexta-feira à tarde, os cadernos DOC, Fíndi e Donna também ficam disponíveis para os assinantes, independentemente da modalidade ou de quantos dias da semana assinem a edição impressa. E para que todos os assinantes conheçam e usem os benefícios do digital a que têm direito, como vídeos, galerias de fotos e conteúdos extras de colunistas, é preciso ter um cadastro e senha. ZH criou um jeito fácil para ajudar neste processo. Basta acessar um endereço.



— Conversando com meus leitores, comecei a perceber que muita gente não sabia que, ao assinar o jornal impresso, tinha direito ao digital. Muitos chegaram a me dizer que eram assinantes, mas que não poderiam ler a coluna no celular pois não tinham a assinatura digital — conta a colunista Rosane de Oliveira.

A jornalista, que escreve sobre Política diariamente, decidiu então liderar uma campanha para ajudar os leitores a obterem a senha e começarem a acompanhar ZH também no celular, no tablet e no computador. Afinal, o jornalismo produzido por ela e por mais de duas centenas de colegas gera conteúdo 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para orientar os leitores, Rosane gravou um vídeo e motivou a equipe que cuida dos assinantes no jornal.

— Criamos uma página simples, para que o nosso assinante consiga rapidamente criar seu cadastro e senha ou recupere os seus dados, caso tenha perdido ou não lembre — avisa a gerente-executiva de Mercado Leitor, Jorja Portella.

Com a senha na mão, é possível acessar o site de ZH e também baixar os dois aplicativos nos aparelhos móveis: o ZH de notícias, atualizado 24 horas, e o Jornal Digital, que oferece as páginas de todas as edições impressas, com remissões para conteúdos exclusivos. Com os aplicativos no celular ou no tablet, o assinante também é avisado, com uma mensagem na tela, sempre que há um assunto importante ao longo do dia ou uma nova edição publicada.



Caso prefira, use o atendimento por telefone (51) 3218-8200 ou 0800-6428200



O que acessar



O jornal impresso do dia (Jornal Digital) pode ser acessado na capa do site. Notícias atualizadas 24 horas por dia, vídeos, conteúdo extra de colunistas, especiais e galerias de fotos. Pode ser acessado via computador, celular ou tablet.



Aplicativo de notícias

O mesmo conteúdo do site, com uma experiência de uso própria para navegar na tela do celular ou tablet – dependendo do aparelho, o aplicativo ZH pode ser encontrado na loja da Apple ou do Android.



Jornal Digital (Páginas iguais às do jornal papel)

Se estiver no tablet ou no celular, baixe o aplicativo ZH Jornal Digital nas lojas da Apple ou do Android. Este aplicativo traz a réplica do jornal impresso. No computador, acesse na capa do site de ZH, à direita, em cima.