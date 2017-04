Confira o resultado da Mega-Sena e de outras loterias deste sábado  /

Sorteios

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.917, sorteado na cidade de Suzano (SP):

04 - 21 - 25 - 33 - 36 - 46

Premiação:

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 70 apostas ganhadoras, R$ 38.222,98

Quadra - 4 números acertados: 5.412 apostas ganhadoras, R$ 706,26

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 05/04/2017: R$ 30.000.000,00

DUPLA SENA

Resultado do concurso nº 1.627, sorteado na cidade de Suzano (SP):

1º sorteio

03 - 25 - 32 - 38 - 39 - 50

2º sorteio

07 - 11 - 14 - 15 - 26 - 49

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 13 apostas ganhadoras, R$ 3.871,35

Quadra - 4 números acertados: 718 apostas ganhadoras, R$ 80,10

Terno - 3 números acertados: 13.003 apostas ganhadoras, R$ 2,21

Premiação - 2º sorteio

Sena - 6 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 55.360,38

Quina - 5 números acertados: 10 apostas ganhadoras, R$ 4.529,49

Quadra - 4 números acertados: 754 apostas ganhadoras, R$ 76,28

Terno - 3 números acertados: 15.218 apostas ganhadoras, R$ 1,88

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 04/04/2017: R$ 800.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1.013, sorteado na cidade de Suzano (SP):

02 - 17 - 28 - 31 - 32 - 63 - 68

Time do coração: MOTO CLUBE/MA

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 4 apostas ganhadoras, R$ 40.090,62

5 números acertados: 214 apostas ganhadoras, R$ 1.070,51

4 números acertados: 4.706 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 47.214 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: MOTO CLUBE/MA - 12.347 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 04/04/2017: R$ 9.200.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4.349, sorteado na cidade de Suzano (SP):

06 - 15 - 44 - 56 - 76

Premiação:

Quina - 5 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 4.466.398,44

Quadra - 4 números acertados: 81 apostas ganhadoras, R$ 5.922,26

Terno - 3 números acertados: 6.242 apostas ganhadoras, R$ 115,56

Duque - 2 números acertados: 163.221 apostas ganhadoras, R$ 2,43

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 03/04/2017: R$ 500.000,00





FEDERAL

Resultado do concurso nº 05.167, sorteado na cidade de Suzano (SP):

1º: bilhete 06856 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 57658 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 74147 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 30926 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 84925 - valor do prêmio R$ 24.048,00

Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Campo Grande/MS (série A e série B).