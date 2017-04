Incidente controlado

A fumaça decorrente de um princípio de incêndio no terraço do prédio de Zero Hora e Rádio Gaúcha chamou atenção de quem passava pela esquina das avenidas Ipiranga e Erico Verissimo, em Porto Alegre, na manhã deste domingo.

O fogo foi consequência do corte de uma tubulação, durante obra que está sendo realizada no edifício. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h e logo controlaram as chamas, com apoio de equipes da empresa.

Não houve feridos nem necessidade de evacuação do prédio.