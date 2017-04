Corte venezuelana derroga decisão de assumir funções do Parlamento

América Latina

O Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) da Venezuela derrogou neste sábado sua decisão de assumir as funções do Parlamento, de maioria opositora, anunciou a corte. A medida foi derrogada após um acordo entre os poderes públicos – à exceção do Legislativo –, cujos representantes se reuniram até a madrugada, convocados pelo presidente Nicolás Maduro.

O TSJ também suprimiu o conteúdo de outra sentença, em que retirou a imunidade dos parlamentares."No que diz respeito à imunidade parlamentar, este conteúdo foi suprimido", assinala a decisão.