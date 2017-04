Em vídeo, irmã de Aécio Neves chora ao rebater suspeita de propina

Lava Jato

Irmã do senador Aécio Neves (PSDB-MG), a jornalista Andrea Neves chorou em um vídeo gravado por ela no qual rebate a suspeita de que teria recebido propina da Odebrecht em uma conta bancária nos Estados Unidos.

— Pra mim, como disse meu irmão ontem à noite (sábado), pouco interessa agora quem mentiu, quem é o mentiroso, se o delator ou a fonte da revista. O que interessa é a mentira. Eu não sei o que está acontecendo para tanto ódio e tanta irresponsabilidade, atacar de forma tão covarde a vida das pessoas — disse Andrea.

Em reportagem publicada na última sexta-feira, dia 31, a revista Veja revelou parte do conteúdo do que seria a delação de Benedicto Junior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura.

Segundo a revista, Junior teria afirmado na delação — já homologada no Supremo Tribunal Federal — que os repasses a Aécio foram "contrapartida" ao atendimento de interesses da empreiteira em obras como a da Cidade Administrativa, em Minas, e a da usina de Santo Antônio, em Rondônia, onde a Cemig (estatal mineira) integrou um consórcio.

No sábado, o senador Aécio Neves convocou uma entrevista coletiva e também gravou um vídeo para rebater a reportagem. Segundo ele, o advogado do delator que teria feito as acusações teria desmentido o depoimento.

— Estou solicitando ao ministro (Edson) Fachin (relator da Lava Jato na corte) que abra as delações. Esses vazamentos seletivos são criminosos. Têm de parar e ser punidos — afirmou o tucano.

No vídeo de Andrea, a irmã de Aécio fez um apelo emocionado:

— Eu gostaria de poder olhar no seu olho, embora não te conheça, para garantir que isso é mentira e que vamos provar.

Depois, fala com a voz embargada:

— Gostaria de poder olhar no olho... Desculpa... De cada pessoa que eu conheço, de cada amigo, de cada pessoa que acompanha nosso trabalho, pra dizer é mentira, e nós vamos provar.

Enfim, evoca "duas pessoas que me conhecem tão bem", a mãe e a filha.

— Fiquem tranquilas, não sofram por nós, porque nós vamos provar que é mentira — disse Andrea.